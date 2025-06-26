Топ-3 професії, які обрають жінки в традиційно «чоловічих» галузях — Finance.ua

Топ-3 професії, які обрають жінки в традиційно «чоловічих» галузях Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Топ-3 професії, які обрають жінки в традиційно «чоловічих» галузях

жінкам шлях до професій, що донедавна вважалися суто «чоловічими». Як повідомляють у службі зайнятості, все більше українських компаній приєднується до експериментальної ініціативи Державної служби зайнятості, яка відкриває

Завдяки проєкту роботодавці отримують можливість підготувати фахівчинь для галузей із дефіцитом кадрів, а учасниці — здобути затребувану професію та гарантоване місце роботи після навчання.

З початку дії проєкту вже понад 450 жінок розпочали навчання.

Регіони

До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Рівненська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.

Топ-3 професії

Професії, які обрали жінки в традиційно «чоловічих» галузях:

верстатниця деревообробних верстатів,

трактористка,

водійка автотранспорту.

Наприклад, майстер краси з Івано-Франківщини Оксана Боднарук (на фото) отримала своє посвідчення тракториста ще наприкінці 2023 року. Зараз вона активно розвиває свій агроблог у TikTok «Трактористка Ксенія», в якому розповідає про нове захоплення.

Умови участі та ціна

Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн).

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Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно «чоловічих», серед яких:

водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;

машиністка крана;

трактористка;

майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;

слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.

Як долучитись до проєкту

Роботодавець може подати заявку на участь у проєкті як онлайн, так і офлайн.

Онлайн-заявка надсилається автоматично до центру зайнятості через офіційний портал. Після опрацювання, фахівець служби зв’яжеться з роботодавцем для уточнення деталей.

Офлайн-звернення можливе у будь-якому найближчому центрі зайнятості, де можна отримати консультацію та оформити заявку безпосередньо.

Довідка Finance.ua:

У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. До категорій з найбільшою кількістю вакансій відносяться й такі: «Робочі спеціальності, виробництво» — 18 996 вакансій та «Транспорт, автобізнес» — 8 948.

Аналізуючи ринок праці, українці адаптуються і готові до перекваліфікації. Торік професійне навчання за сприяння служби зайнятості проходили 25,2 тис. жінок з числа зареєстрованих безробітних. З початку 2024 року до навчання приступили 6,4 тисячі жінок.

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