Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС

Євроінтеграційні процеси не спровокують автоматичного зростання ставок основних податків для бізнесу та громадян, попри поширені у мережі міфи.

Попри поширені чутки, вступ до ЄС точно не означає автоматичного підвищення ставок основних податків.

Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю «РБК-Україна».

За її словами, ставки податків визначає держава, виходячи із загального економічного розвитку.

«Але те, як виникають ці податки, як ми звітуємо, як забезпечуємо, що товари по території ЄС ходять з правильним податком, — це обов’язково», — пояснила Карнаух.

Вона пояснила, що євроінтеграція для податкової служби означає приведення українського податкового законодавства та ІТ-систем у відповідність до директив ЄС.

«Основний фокус зосереджений на гармонізації ПДВ, автоматичному обміні податковою інформацією, впровадженні штучного інтелекту тощо. Є Національна стратегія доходів — вона повністю відображає завдання, які нам треба виконати для євроінтеграції», — підсумувала голова ДПС.

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До цього Finance.ua зазначав, що податки у Європі зазвичай є одним з головних джерел фінансування державних послуг та соціальних програм. У кожній країні система податків залежить від економічних, політичних та соціальних факторів, а також від моделей перерозподілу доходів.

Раніше Finance.ua розглянув чинники, як впливають на формування податків у Європі, а також окремі податкові системи європейських країн, де найбільше українських біженців.

Також ми писали, що ставки податку на доходи фізичних осіб значно різняться в різних частинах Європи, причому країни Північної Європи сплачують найвищі ставки, а країни Східної Європи — найнижчі.

Серед 27 країн, охоплених звітом, включаючи 22 члени ЄС, Велику Британію, три країни ЄАВТ та Туреччину, податок на прибуток як відсоток від валового заробітку для самотньої особи без дітей у 2024 році коливався від 6,2% у Польщі до 35,7% у Данії.

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