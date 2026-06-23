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Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС

Казна та Політика
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Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС
Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС
Євроінтеграційні процеси не спровокують автоматичного зростання ставок основних податків для бізнесу та громадян, попри поширені у мережі міфи.
Попри поширені чутки, вступ до ЄС точно не означає автоматичного підвищення ставок основних податків.
Про це заявила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух в інтерв’ю «РБК-Україна».
За її словами, ставки податків визначає держава, виходячи із загального економічного розвитку.
«Але те, як виникають ці податки, як ми звітуємо, як забезпечуємо, що товари по території ЄС ходять з правильним податком, — це обов’язково», — пояснила Карнаух.
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Вона пояснила, що євроінтеграція для податкової служби означає приведення українського податкового законодавства та ІТ-систем у відповідність до директив ЄС.
«Основний фокус зосереджений на гармонізації ПДВ, автоматичному обміні податковою інформацією, впровадженні штучного інтелекту тощо. Є Національна стратегія доходів — вона повністю відображає завдання, які нам треба виконати для євроінтеграції», — підсумувала голова ДПС.
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До цього Finance.ua зазначав, що податки у Європі зазвичай є одним з головних джерел фінансування державних послуг та соціальних програм. У кожній країні система податків залежить від економічних, політичних та соціальних факторів, а також від моделей перерозподілу доходів.
Раніше Finance.ua розглянув чинники, як впливають на формування податків у Європі, а також окремі податкові системи європейських країн, де найбільше українських біженців.

Податки у країнах Європи: як формуються та від чого залежать

Також ми писали, що ставки податку на доходи фізичних осіб значно різняться в різних частинах Європи, причому країни Північної Європи сплачують найвищі ставки, а країни Східної Європи — найнижчі.
Серед 27 країн, охоплених звітом, включаючи 22 члени ЄС, Велику Британію, три країни ЄАВТ та Туреччину, податок на прибуток як відсоток від валового заробітку для самотньої особи без дітей у 2024 році коливався від 6,2% у Польщі до 35,7% у Данії.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиЄС
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