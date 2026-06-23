Чи доведеться платити більше податків після інтеграції України до ЄС

Вона пояснила, що євроінтеграція для податкової служби означає приведення українського податкового законодавства та ІТ-систем у відповідність до директив ЄС.
«Основний фокус зосереджений на гармонізації ПДВ, автоматичному обміні податковою інформацією, впровадженні штучного інтелекту тощо. Є Національна стратегія доходів — вона повністю відображає завдання, які нам треба виконати для євроінтеграції», — підсумувала голова ДПС.
До цього Finance.ua зазначав, що податки у Європі зазвичай є одним з головних джерел фінансування державних послуг та соціальних програм. У кожній країні система податків залежить від економічних, політичних та соціальних факторів, а також від моделей перерозподілу доходів.
Раніше Finance.ua розглянув чинники, як впливають на формування податків у Європі, а також окремі податкові системи європейських країн, де найбільше українських біженців.
Також ми писали, що ставки податку на доходи фізичних осіб значно різняться в різних частинах Європи, причому країни Північної Європи сплачують найвищі ставки, а країни Східної Європи — найнижчі.
Серед 27 країн, охоплених звітом, включаючи 22 члени ЄС, Велику Британію, три країни ЄАВТ та Туреччину, податок на прибуток як відсоток від валового заробітку для самотньої особи без дітей у 2024 році коливався від 6,2% у Польщі до 35,7% у Данії.