Ринок нерухомості в Туреччині: чи варто інвестувати Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Ринок нерухомості Туреччини, джерело фото: pixabay

Попри глобальну економічну нестабільність, інфляцію та коливання курсів валют Туреччина вже кілька років поспіль вважається серед іноземців одним із найпопулярніших напрямків для інвестицій у нерухомість.

Інтерес до країни забезпечують:

зростання туристичного потоку;

активний розвиток інфраструктури;

державні програми залучення іноземного капіталу та (порівняно з іншими країнами Європи. - Ред.) відносно доступні ціни.

Finance.ua поспілкувався з кількома експертами. Редакція отримала розгорнуті відповіді від керівника компанії Hayat Estate В’ячеслава Фоменко. Отже, готові розповісти про поточний стан ринку нерухомості Туреччини, про динаміку цін, попит з боку іноземних інвесторів та вплив економічних факторів.

Ми також проаналізували ключові сегменти ринку (житлову, курортну та комерційну нерухомість) і визначили, які з них стабільно демонструють найбільший потенціал. Та розібрались в умовах купівлі нерухомості для іноземців: податки, витрати та можливості отримання ВНЖ або громадянства.

Поточний стан ринку

Після кількох років стрімкого зростання турецький ринок відновлюється та поступово переходить до більш збалансованої моделі розвитку. Ціни на нерухомість продовжують зростати, але темпи помітно уповільнились.

Основним драйвером на ринку є внутрішній попит. Його підтримує висока чисельність населення та урбанізація. Додатково Туреччина продовжує активно залучати іноземних покупців (першочергово з Близького Сходу та Європи. — Ред.).

Особливо популярними залишаються Стамбул, Аланія, Анталія, Мерсін та Бодрум. В зазначених регіонах активно будуються нові житлові комплекси, апарт-готелі та курортна нерухомість, що орієнтована на міжнародних інвесторів.

Ціни на нерухомість у Туреччині поступово зростають, джерело фото: pexels

Покупці стали обережнішими. Вони уважніше оцінюють локацію, якість будівництва, документи та ліквідність об’єкта. Та попри світові економічні виклики Туреччина зберігає статус одного з найбільш доступних ринків для входу в інвестиції. Багато для кого це чудова можливість придбати ліквідний актив із перспективою подальшого зростання вартості. За словами В’ячеслава Фоменко, за останній рік ціни у лірах суттєво зросли — на 26,6% за індексом житлової нерухомості. У доларах динаміка спокійніша.

Вплив економічних факторів

На нерухомість в Туреччині суттєво впливають коливання курсу ліри та інфляція. З одного боку, це призводить до певних ризиків на внутрішньому ринку, але з іншого — для іноземців, які інвестують в євро або доларах, робить пропозиції більш доступними.

Важливу роль відіграє туристичний сектор. Країна стабільно входить до найбільш відвідуваних у світі. Це додатково підтримує попит на курортні апартаменти та орендну нерухомість.

Окремо варто згадати про політичну стабільність. Чинна влада Туреччини продовжує робити ставки на економічний розвиток, на залучення міжнародних інвестицій та на розвиток туристичної галузі. Саме тому країна залишається одним із ключових центрів інвестиційної активності у світі. Це важливо і для українців, які частіше оцінюють не тільки переїзд або відпочинок, а і юридичну безпеку, можливість проживання, орендний потенціал і подальший перепродаж.

Сегменти ринку з найбільшим потенціалом

Популярним серед українських інвесторів залишається житловий сегмент. Особливий попит на квартири у сучасних житлових комплексах, де передбачена власна інфраструктура: басейни, фітнес-зали, охорона та певне обслуговування.

До переваг такої нерухомості можна віднести:

стабільний попит на оренду;

можливість отримання посвідку на проживання (мінімальний поріг для громадянства Туреччини через нерухомість — 400 тис. євро);

значна ліквідність у разі перепродажу.

Додатковий інтерес може створити й нова податкова ініціатива: Туреччина розглядає 20-річне звільнення від податку на іноземні доходи для податкових резидентів. Йдеться про доходи з-за кордону — дивіденди, бізнес, інвестиції та приріст капіталу.

За даними профільних джерел, пакет уже був ухвалений парламентом, але має остаточно пройти формальне набуття чинності через підписання та публікацію в офіційному віснику.

Якщо ця норма запрацює у фінальному вигляді, Туреччина може стати для іноземних вкладників не тільки ринком нерухомості, а й більш привабливою фінансовою базою для довгострокового проживання та структурування активів.

Щодо вибору регіонів, то інвесторам може бути корисно вивчити пропозиції в Анталії, Аланії та Мерсіні. Тут продовжується активна забудова нових районів.

У Стамбулі ціни продовжують зростати. За даними Центрального банку Туреччини, у квітні 2026 року річне зростання цін становило 26,2%.

Нерухомість у Стамбулі, джерело фото: pexels

В Аланії та регіоні Анталії ситуація також стала спокійнішою: попит є, але покупці уважніше рахують бюджет, вивчають орендний потенціал, ВНЖ-перспективи та ліквідність. Тут краще працюють не «курортні квартири», а об’єкти з хорошою локацією, зрозумілим управлінням і цінністю для проживання або оренди.

Курортна нерухомість

Курортний сегмент в Туреччині традиційно є одним із найбільш прибуткових напрямів. Потік туристів до країни щорічно обчислюється десятками мільйонів осіб. Зрозуміло, що найвищий попит серед них на апартаменти біля моря.

Інвестори часто купують такі об’єкти для:

короткострокової оренди;

власного відпочинку;

подальшого перепродажу по завершенню будівництва.

Найбільш перспективними локаціями є Анталія, Аланія, Кемер, Бодрум та Фетхіє.

Ізмір виглядає більш збалансованим напрямком: це не такий емоційний курортний ринок, як частина Анталійського узбережжя, але місто має сильний внутрішній попит, бізнес-активність і туристичний потенціал.

Комерційна нерухомість

Поступово серед іноземних інвесторів в Туреччині набирає популярності комерційний сегмент. Йдеться про магазини, офіси, готельні номери під управлінням міжнародних операторів та різноманітні торгові приміщення.

До переваг таких вкладень відносять:

прогнозованість грошового потоку;

довгострокові договори оренди;

вищі (порівняно з житловим сегментом) показники прибутковості.

До речі, експерти наголошують, що саме комерційна нерухомість сьогодні часто розглядається як інструмент для формування пасивного доходу в доларах або євро.

Регіон Основні переваги Інвестиційна привабливість Анталія Розвинена інфраструктура, міжнародний аеропорт, стабільно високий туристичний потік, широкий вибір нерухомості Підходить для інвестицій в орендний бізнес завдяки постійному попиту з боку туристів Аланія Найдоступніший напрямок для входу на турецький ринок, сучасне житло за відносно низькими цінами Оптимальний варіант для інвесторів із обмеженим стартовим капіталом Мерсін Один із найдинамічніших ринків останніх років, ціни залишаються відносно доступними Має високий потенціал зростання вартості нерухомості та подальшої капіталізації Стамбул Фінансовий і діловий центр Туреччини, високий попит на оренду, широкий вибір комерційної нерухомості Привабливий для довгострокових інвестицій та отримання орендного доходу, але потребує значно більших вкладень

Умови купівлі нерухомості для іноземців

Туреччина — одна з найбільш відкритих для іноземних покупців країн, тож, і умови тут максимально лояльні.

Для придбання нерухомості необхідно:

отримати податковий номер;

відкрити рахунок у турецькому банку;

оформити право власності (TAPU);

провести офіційну оцінку об’єкта.

До супутніх витрат (окрім послуг перекладача. — Ред.), зазвичай, включають ще податок на переоформлення права власності, передбачені державою збори, страхування та юридичний супровід.

Перелічені витрати, в середньому, становлять близько 5−8% від вартості об’єкта.

Які типові помилки роблять іноземні покупці?

Найчастіші помилки — купівля без незалежної юридичної перевірки, вибір району без урахування правил ВНП, завищені очікування щодо оренди, недооцінка додаткових витрат і довіра тільки до рекламної презентації проєкту.

Посвідка на проживання та громадянство через інвестиції

Однією з головних переваг турецького ринку є можливість легалізувати своє проживання.

Купівля нерухомості (за умови відповідності об’єкта вимогам чинного законодавства. — Ред.) дозволяє отримати посвідку на проживання.

Додатково продовжує діяти програма отримання громадянства через інвестиції. За її умовами потрібно придбати нерухомість на встановлену державою мінімальну суму та утримувати її протягом визначеного терміну.

Багато для кого з українських інвесторів саме можливість поєднати інвестицію з перспективою отримання другого громадянства і робить Туреччину особливо привабливою.

Тож, 2026 року, попри економічні виклики, Туреччина для іноземців продовжує залишатися одним із найцікавіших ринків нерухомості.

Найбільш перспективними напрямками є Анталія, Аланія, Мерсін і Стамбул. Разом із цим вибір між житловою, курортною чи комерційною нерухомістю залежить від ключової мети інвестора (отримання пасивного доходу, збереження капіталу або довгострокова капіталізація активів).

Попри певні економічні виклики, турецький ринок демонструє стійкість і є одним із небагатьох напрямків, де можна поєднати інвестиційний потенціал із комфортом життя та міжнародною мобільністю.

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