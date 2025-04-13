Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату — Finance.ua
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Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату

Світ
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Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
Попри високу залученість на ринку праці, більшість українських біженок у Польщі змушені працювати нижче рівня своєї кваліфікації. За останніми даними, понад 60% українок мають роботу, однак три чверті з них обіймають низькооплачувані посади, не пов’язані з їхньою освітою чи досвідом.
Про це пише Rzeczpospolita.

Що заважає працювати за фахом

Головною перепоною для працевлаштування українки називають незнання польської мови — на це вказали 68% опитаних.
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Інша поширена проблема — невизнання українських дипломів. Навіть жінки з вищою освітою часто не можуть працювати за фахом.
Серед інших проблем:
  • 35% респонденток повідомили, що стикаються з небажанням поляків наймати українців;
  • 19% відзначили високу конкуренцію на ринку праці;
  • 17% — віддаленість робочих місць від місця проживання.
Порівняно з попередніми роками, українки частіше їздять в Україну. 10% роблять це регулярно, 33% — кілька разів після приїзду до Польщі. Водночас 35% не відвідували батьківщину жодного разу.
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Ставлення польського суспільства до біженок також змінюється. Хоч позитивне ставлення все ще домінує, зростає частка нейтрального — 39%. Негативне ставлення зафіксували 18% українок.
Українські біженки у Польщі активно інтегруються в суспільство, однак стикаються з низкою перешкод, які заважають повноцінному професійному розвитку.
Подолання мовного бар’єру, визнання кваліфікації та підтримка з боку роботодавців залишаються ключовими викликами на шляху до стабільності та гідної праці.
Нагадаємо, уповільнення зростання заробітної плати та падіння зайнятості є двома факторами, що сприяють подальшому зниженню показника добробуту у Польщі. Нажаль, ця негативна тенденція існуватиме протягом тривалого часу.

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За матеріалами:
inpoland
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