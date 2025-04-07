Фейки про грошову допомогу українцям у Польщі: як розпізнати обман — Finance.ua

Фейки про грошову допомогу українцям у Польщі: як розпізнати обман Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

Фейки про грошову допомогу українцям у Польщі: як розпізнати обман

Обіцянки великих виплат, швидких переказів і гарантованої допомоги — саме такі повідомлення використовують, щоб ввести в оману українців у Польщі, які шукають підтримки під час війни. У соцмережах поширюються фейки про грошову допомогу, що дезінформують людей, крадуть персональні дані або навіть гроші з рахунків.

Як розпізнати фальшиві новини про грошову допомогу, куди звертатись для перевірки інформації та як захиститись від шахраїв — розповідає Uainkrakow.pl

Фейк про грошову допомогу для українців у розмірі 17000 грн

Портал «UAinKrakow.pl» регулярно здійснюють моніторинг фейкових новин та маніпуляцій, що поширюються серед українців у Польщі. У одному з таких моніторингів було виявлено повідомлення щодо грошової допомоги для українців.

У TikTok, на сторінці під назвою «Українські новини», з’явилося дезінформаційне відео, в якому стверджувалося, що українські родини можуть отримати грошову допомогу в розмірі 17 000 гривень, незалежно від місця проживання.

Відео було озвучене штучним інтелектом, який імітував голос професійної телеведучої, що створювало ілюзію достовірності. У відео навіть прозвучала фраза: «Це єдина реальна виплата, яку можуть отримати українці у час війни».

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Насправді жодних доказів чи посилань на джерела у ролику не було. Інформація про такі виплати не підтверджена жодною офіційною установою — вона вигадана. Щоб надати фейку більшої правдоподібності, автори використали кадри з ведучою на фоні студії, підсилюючи враження, що це — уривок із теленовин. Насправді — це типова маніпуляція, спрямована на тих, хто у стресі шукає підтримки.

Фальшиві SMS про виплати від польського уряду

Кіберполіція України зафіксувала розсилку шахрайських SMS-повідомлень, в яких обіцяли грошові виплати від Польщі.

Для отримання коштів шахраї пропонували перейти на фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, та ввести особисті дані для входу в інтернет-банкінг. Це є спробою викрадення персональних даних та доступу до банківських рахунків.

Фейкові повідомлення про виплати від ZUS

У Польщі зафіксовано випадки розсилки SMS, в яких стверджувалося про наявність неотриманих виплат від Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Про це повідомляє CERT Polska

Шахраї розсилають SMS-повідомлення з фальшивим посиланням, яке веде на сайт, стилізований під офіційний ресурс Міністерства родини та соціальної політики Польщі (Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). На підробленій сторінці розміщена кнопка, що начебто веде до анкети для отримання «соціальних виплат».

У цій анкеті користувача просять ввести персональні дані — ім’я, прізвище, електронну пошту, домашню адресу, а також повну інформацію з банківської картки: номер, термін дії та CVV-код.

Насправді такі дії можуть призвести до крадіжки коштів і зловживання особистими даними, адже сторінка є класичним прикладом фішингу.

Фальшиві повідомлення від імені «Червоного Хреста»

У чаті телеграм-каналу UAinKrakow невідомі особи розповсюджували повідомлення нібито від «Червоного Хреста» про фінансову допомогу українцям у розмірі 5000 гривень.

Для отримання коштів пропонувалося перейти за фішинговим посиланням та подати заявку. Міжнародний комітет Червоного Хреста не здійснював таких виплат, і ці повідомлення є шахрайськими.

Як перевіряти інформацію про грошову допомогу та захистити себе від шахраїв

Аби відрізнити фейкові новини й справжню інформацію про виплати, варто слідувати декільком правилам:

Звертайтеся до офіційних джерел: Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах урядових установ та міжнародних організацій. Наприклад, інформація про соціальні виплати в Польщі доступна на урядовому порталі. Будьте обережні з посиланнями в повідомленнях: Не переходьте за підозрілими посиланнями, отриманими через SMS, електронну пошту або месенджери, особливо якщо вони обіцяють грошові виплати. Не надавайте особисті дані: не вводьте особисті дані, такі як номери банківських карток, паролі або коди доступу, на неперевірених сайтах. Перевіряйте інформацію в незалежних джерелах: Якщо ви отримали інформацію про нові виплати або програми допомоги, перевірте її в кількох незалежних та надійних джерелах. Користуйтеся антивірусним програмним забезпеченням: захистіть свої пристрої від можливих загроз, використовуючи актуальне антивірусне програмне забезпечення.

Пам’ятайте, що офіційні установи не надсилають повідомлення з проханням надати конфіденційну інформацію через SMS або електронну пошту. Завжди перевіряйте достовірність інформації на офіційних сайтах та будьте обережні з підозрілими повідомленнями.

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