США можуть запровадити податок на аутсорсинг: що це означає для України

Сенатор-республіканець Берні Морено представив законопроєкт «Про припинення міжнародного перенесення робочих місць» (The Halting International Relocation of Employment, HIRE Act). Документ пропонує запровадити податок для компаній, які наймають іноземних працівників замість громадян США. В Індії це вже викликало занепокоєння.

Про це пише Dev.ua.

HIRE Act покликаний захистити американських працівників від аутсорсингу. Він наголосив, що протягом десятиліть компанії переносили високооплачувані робочі місця за кордон у пошуках дешевшої робочої сили та більшого прибутку.

Що передбачає HIRE Act

Законопроєкт пропонує три ключові зміни:

введення 25% податку на аутсорсингові платежі. Він стосуватиметься будь-яких виплат іноземному працівнику, якщо його робота приносить користь споживачам у США;

заборону відносити аутсорсингові платежі до витрат, що підлягають податковому вирахуванню.

Потенційний вплив на ІТ-сферу

Найсильніше закон може вдарити по індустрії ІТ-послуг Індії, ринок якої оцінюють у $280 млрд. Компанії TCS, Infosys, Wipro, HCLTech та Tech Mahindra отримують від 50% до 65% своїх доходів у Північній Америці.

Водночас від індійських спеціалістів залежить і низка американських корпорацій зі списку Fortune 500, зокрема в банківській, торговельній, медичній та технологічній сферах. Серед клієнтів індійських ІТ-компаній — Apple, American Express, Cisco, Citigroup, FedEx, Home Depot.

Що це означає для ІТ-компаній з України

Згідно з дослідженням Асоціації IT Ukraine «Digital Tiger: the Market Power of Ukrainian IT — 2024», станом на грудень 2024 року в Україні було 2 118 активних ІТ-компаній, з них 47% — це саме аутсорсингові.

Понад 10 років Сполучені Штати були провідним імпортером українських ІТ-послуг. У 2024 році ІТ-експорт до США склав $2,397 млрд, або 37,2% від загального обсягу.

За даними НБУ, у першому півріччі 2025 року обсяг експорту комп’ютерних послуг склав $3210 млн. З цієї суми $1135 млн були саме із США. Але це вже менше ніж минулого року на 6,41%.

Якщо законопроєкт буде ухвалений, його норми почнуть діяти з 1 січня 2026 року, а застосовуватимуться до платежів, виконаних після 31 грудня 2025 року.

Проте Reuters пише, що американські фірми, які змушені будуть сплачувати такий податок, але напряму залежать від закордонних ІТ-послуг, ймовірно, чинитимуть опір цій ініціативі, зокрема і в судах.

