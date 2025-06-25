Зарплати в Чехії зростають повільно: порівняння з країнами Вишеградської четвірки — Finance.ua
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Зарплати в Чехії зростають повільно: порівняння з країнами Вишеградської четвірки

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Зарплати в Чехії зростають повільно: порівняння з країнами Вишеградської четвірки
Зарплати в Чехії зростають повільно: порівняння з країнами Вишеградської четвірки
Серед країн Вишеградської четвірки (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) найповільніше зростання середніх зарплат зафіксовано у приватному секторі Чехії.
Про це свідчать дані дослідження міжнародної консалтингової компанії Forvis Mazars, повідомляє видання Czechia Online.
У перерахунку на євро чеські зарплати зросли лише на 4% і зараз становлять 1849 євро (або 46 557 крон).
Як зросли з.п. в інших країнах:
  • у Польщі середня зарплата зросла на 11% і досягла 1988 євро,
  • в Угорщині — на 12% (1781 євро),
  • у Словаччині — на 10% (1524 євро).
Попри найповільніші темпи зростання, Чехія залишається на другому місці за розміром середньої зарплати у регіоні, поступаючись лише Польщі.
У дослідженні враховували дані з 22 країн Центральної та Східної Європи, зокрема — рівень оподаткування та зарплат.

Зарплати у Чехії: середні та мінімальні

За інформацією Чеського статистичного управління, номінальна середня зарплата в країні у першому кварталі 2025 року зросла на 6,7% і склала 46 924 крони. З урахуванням інфляції це означає реальне зростання зарплат на 3,9%.

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Для порівняння з більш розвиненими сусідами: в Австрії середня зарплата становить 5009 євро (126 125 крон), а в Німеччині — 4634 євро (116 682 крони).
Щодо мінімальних зарплат, то Чехія з показником 826 євро (20 800 крон) майже зрівнялася із середнім рівнем по регіону — 846 євро.
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У Словаччині цей показник складає 816 євро, у Польщі — 1094 євро. Водночас в Австрії та Німеччині мінімальні зарплати перевищують 2000 євро.
Як кажуть експерти, зарплати у Чехії зростаюють досить стримано через загальну економічну ситуацію та обережність роботодавців на тлі невизначеності. Втім, чеська економіка залишається стабільною, що, на думку фахівців, дає потенціал для більш активного підвищення доходів у майбутньому.
Зазначимо, середня зарплата в Україні, за розрахунками Держстату, за рік зросла на 24% і у першому кварталі 2025 року сягнула показника 23 460 грн. У доларовому еквіваленті це трохи більше $560.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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