Фінмоніторинг почав аналізувати купівлю дорогої нерухомості та автомобілів за готівку Вчора 10:03 — Особисті фінанси

У фокусі — дорогі покупки за готівку

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, які використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

За словами Проніна, йдеться не про побутові витрати чи звичайні заощадження громадян, а про великі суми, які витрачають на купівлю дорогих активів.

Для прикладу він навів елітний автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За поточним курсом це понад 4,3 млн грн, або близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій.

«Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів — не формальність, а необхідність», — зазначив очільник Держфінмоніторингу.

Які операції аналізуватимуть

Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження коштів потребує додаткового підтвердження.

Окремим ризиковим фактором у Держфінмоніторингу називають внесення готівки через різні банки з повторним використанням тих самих документів про доходи. Формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину: суми, періодичність платежів, взаємозв’язки між операціями та реальне походження коштів.

«Постійно співпрацюємо в цьому напрямі з банками. Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим», — заявив Пронін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в більшості випадків банк приймає рішення щодо блокування рахунку клієнта, тому звертатися необхідно саме в банк. «Ми отримуємо інформацію від банків, аналізуємо її, працюємо з реєстрами і міжнародними партнерами. Якщо бачимо ознаки можливого злочину — передаємо матеріали правоохоронним органам. У разі наявності підстав блокуємо видаткові фінансові операції», — пояснював голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

З 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами. У 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг та Бюро економічної безпеки підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Документ передбачав:

посилення обміну інформацією;

створення спільних робочих груп;

координацію дій у протидії фінансовим правопорушенням.

Із лютого 2026 року ці домовленості перейшли в практичну площину. Розширений обмін даними дозволяє:

швидше виявляти підозрілі фінансові операції;

підвищити ефективність розслідування фінансових злочинів;

зменшити кількість схем ухилення від оподаткування;

посилити контроль за рухом коштів у контексті економічної безпеки.

