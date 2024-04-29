Уряд затвердив механізм підтримки інвестиційних проєктів на суму понад 12 мільйонів євро — Finance.ua
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Уряд затвердив механізм підтримки інвестиційних проєктів на суму понад 12 мільйонів євро

Казна та Політика
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Уряд затвердив механізм підтримки інвестиційних проєктів на суму понад 12 мільйонів євро
Уряд затвердив механізм підтримки інвестиційних проєктів на суму понад 12 мільйонів євро
Уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями — на суму понад 12 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Залучення інвестицій в економіку — ключова умова для відбудови та розвитку країни. Тому ми продовжуємо роботу над створенням необхідних інструментів для їхнього надходження: доступ до проєктного фінансування, страхування ризиків та кредитні гарантії», — заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
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За її словами, тепер до цього списку додається державна підтримка для інвесторів.

Куди будуть спрямовувати кошти

Бюджетні кошти будуть спрямовуватись на повні або часткові компенсації вартості збудованих заявником або інвестором зі значними інвестиціями об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації відповідних інвестиційних проєктів.
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«Тобто, якщо інвестор побудував дорогу, провів воду, газ, або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкта інвестицій, він зможе отримати компенсацію від держави», — пояснила Свириденко.
Цього року в бюджет на цю програму закладено 3 млрд грн. Сумарний обсяг підтримки — до 30% обсягу інвестицій.

Хто зможе отримати фінансування

Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проєкт вартістю від 12 млн євро, тривалістю реалізації до 5 років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшої переробки чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров’я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

Уряд буде контролювати виконання інвесторами умов договору

У разі якщо Мінекономіки на підставі відомостей реєстру інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями встановлено факт, що обсяг значних інвестицій є меншим, ніж 12 млн євро, інвестор у місячний термін має повернути весь обсяг отриманої компенсації на спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки.
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У разі встановлення органами державного фінансового контролю факту незаконного отримання інвестором компенсації або часткової компенсації інвестор також у місячний термін повертає весь обсяг отриманої компенсації.

Умови для інвесторів

Нагадаємо, що при реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, інвестори, можуть отримати від держави декілька видів підтримки, які складають до 30% від загальної суми такого інвестиційного проєкту. Зокрема:
  • переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності;
  • компенсацію витрат на будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж;
  • податкові пільги;
  • безмитне ввезення необхідного обладнання;
  • звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.
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Проєкти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць.
Інвестору потрібно створити принаймні:
  • 10 нових робочих місць із заробітною платою щонайменше на 50% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;
  • або 30 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 30% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності;
  • або 50 нових робочих місць із зарплатою щонайменше на 15% вищою за середню зарплату в регіоні за таким же видом діяльності.

Довідка Finance.ua:

  • міжнародні інвестиції в Україну зросли з $0,5 мільярдів у 2022 році до $1,2 мільярдів у 2023 році;
  • в Україні планують створити нове Агентство залучення інвестицій як єдиної точку входу для інвесторів в український приватний сектор.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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