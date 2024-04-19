Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів — Єврокомісія Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Український інвестиційний інструмент допоможе залучити до €40 мільярдів — Єврокомісія

Ефективне використання Українського рамкового інвестиційного інструменту дозволить залучити в економіку України додатково близько 40 млрд євро інвестицій упродовж кількох наступних років.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«ЄС утворив Український рамковий інвестиційний інструмент, фінансовий важіль та складову частину Українського фонду у 50 мільярдів євро, з метою стимулювання державних та приватних інвестицій для відновлення та відбудови України… Цей інструмент посилений фінансовим пакетом загальним обсягом у 9,3 мільярда євро, з яких 7,8 мільярда євро призначені для гарантій по кредитах та ще 1,51 мільярда євро — для змішаного фінансування. Як очікується, це дозволить мобілізувати до 40 мільярдів євро державних та приватних інвестицій упродовж наступних років», — йдеться у документі.

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Як повідомляється, інавгураційна зустріч Керівної ради українського рамкового інвестиційного інструменту відбулася 17-го квітня. Під час цієї зустрічі країни-члени ухвалили правила діяльності нової структури, її стратегічні орієнтири та розпочали роботу над першими інвестиційними програмами, які, як очікується, будуть підписані під час міжнародної конференції з відновлення України, що відбудеться 11−12 червня в Берліні.

Керівна рада здійснюватиме стратегічне та оперативне управління новим інструментом та забезпечуватиме його відповідність Українському плану.

Український план, розроблений на виконання умов щодо створення Українського фонду, містить стратегію України у впровадженні реформ та інвестицій на наступні чотири роки. Документ цього тижня отримав позитивну оцінку від Єврокомісії.

«Український рамковий інвестиційний інструмент буде фокусувати увагу на малих та середніх підприємствах, на муніципалітетах та регіонах, на (проєктах) відбудови інфраструктури та на прискоренні „зеленої“ та цифрової трансформації. Відбудова України означає відбудову країни відповідно до правил і стандартів ЄС», — зазначив з цього приводу єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Укрінформ За матеріалами:

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