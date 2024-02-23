Верховна Рада підтримала створення спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів — Finance.ua

Верховна Рада підтримала створення спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів Сьогодні 11:02

Верховна Рада підтримала створення спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів

Верховна Рада України прийняла Постанову № 10 430 про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Відповідний проєкт постанови підтримали 307 народних депутатів.

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Згідно з пояснювальною запискою, ТСК потрібна для адаптування та імплементації передового досвіду у інвестиційній діяльності, аналізу існуючих перешкод та формування комплексної стратегії поліпшення інвестиційної діяльності в Україні.

Основні завдання ТСК:

1) підготовка та подання на розгляд до Верховної Ради України в установленому порядку законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форми власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції;

2) визначення пріоритетних напрямів вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності;

3) забезпечення захисту прав інвесторів (бізнесу);

4) здійснення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

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Згідно з Постановою, кількісний склад ТСК становитиме 15 народних депутатів України. Її головою буде призначено народного депутата Галину Янченко (фракція «Слуга народу»), заступником — народного депутата Ларису Білозір (депутатська група «Довіра»).

Строк діяльності Тимчасової спеціальної комісії — один рік з дня її утворення.

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