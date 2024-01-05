Як зібрати стартову суму для початку інвестування чи на власну справу — Finance.ua

Як зібрати стартову суму для початку інвестування чи на власну справу Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

Як зібрати стартову суму для початку інвестування чи на власну справу

Збір стартової суми для інвестування або створення власної справи — це важливий крок на шляху до фінансового успіху.

Для того, щоб зібрати кошти для початку інвестування або початку власної справи, важливо створити план збору стартової суми та дотримуватися його, пишуть експерти Фінкульту.

Можливо, вам доведеться витратити декілька місяців чи років, перш ніж вдасться зібрати необхідну суму.

Які кроки допоможуть зібрати стартовий капітал:

1. Почніть зі створення невеликого бізнес-плану, щоб визначити, скільки саме грошей вам потрібно зібрати. Розгляньте всі плановані витрати та можливі додаткові вкладення.

2. Перевірте ваші щоденні витрати та знайдіть будь-які надмірні витрати. Це допоможе закрити неконтрольований «витік» грошей з вашого бюджету.

3. Розгляньте можливість продажу непотрібних речей, таких як меблі, одяг, електроніка, для отримання додаткових коштів. Додатковий підробіток чи фріланс теж допоможуть зібрати потрібні кошти.

4. Залучення фінансування від родини і друзів є можливим способом збору стартової суми для початку інвестування, але в такому разі варто встановити прозорі умови погашення боргу та скласти важливий документ, що має юридичну силу — розписку про отримання коштів.

Також залучити гроші на ваш проєкт можна за допомогою краудфандингу. Це можливість для людей об'єднати свої гроші та підтримати реалізацію соціальних, благодійних та інноваційних проєктів.

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Важливо! До початку збору коштів потрібно задекларувати мету проєкту, визначити вартість його реалізації. Розрахунки усіх витрат та спосіб фінансування мають бути відкритими для учасників.

Далі проєкт, що потребує підтримки, розміщується на краундфандинговій онлайн платформі. Користувачі обирають проєкти, що цікавлять якнайбільше, та підтримують їх на будь-яку бажану або запропоновану суму.

Якщо проєкту вдається зібрати 100% необхідних коштів, він отримує їх для реалізації. Якщо ж проєкт не було підтримано, усі кошти повертаються на картки доброчинців.

Насправді, збір стартового капіталу може бути важкою справою, але зі стійкістю і наполегливістю ви зможете досягти своєї фінансової мети.

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