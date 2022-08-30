Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків — Finance.ua

Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Куди інвестувати під час війни? 5 неочевидних напрямків

Війна, яка через імперські амбіції росії увірвалася в життя кожного українця 24 лютого, змінила все. Не стало винятком й інвестування.

Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри міжнародної економіки та маркетингу КНУ ім. Тараса Шевченка Оксана Булкот окреслила п’ять напрямків, які наразі є цікавими для інвестування в тих реаліях, у яких Україна живе з 24 лютого. Нижче наводимо аргументацію пані Булкот.

Нерухомість

Як би не дивно це звучало, враховуючи перманентну загрозу ракетних обстрілів, але ринок нерухомості розвиватиметься, особливо якщо йдеться про сектор житлового будівництва.

Значна частка житлового фонду знищена в результаті воєнних дій, але держава планує його відновлення — наразі, розробляються відповідні програми.

Крім того, відбудови потребуватимуть і пошкоджені інфраструктурні об’єкти.

Тут можна говорити про два типи інвестицій:

капіталовкладення на вторинному ринку, де ціни значно знизились, порівняно з довоєнним періодом;

реальні інвестиції у створення будівельних підприємств, які ці об’єкти відновлюватимуть.

Що цікаво, тут ми можемо говорити про виникнення зокрема й нових форм взаємодії «держава-приватний підприємець», які у повоєнній відбудові призведуть до досягнення не тільки економічних і соціальних ефектів (будівництво соціального житла), а й забезпечать реалізацію цілей сталого розвитку та можливості входження в доволі «закритий» ринок нерухомості нових гравців.

Звісно, такі інвестиції сьогодні є занадто ризиковими, але це зовсім не означає відсутність інвестора, схильного до такого ризику.

Логістика

Багато логістичних потужностей було знищено, проте потреба в них не зменшилась.

Знову ж таки, якщо говорити про повоєнну відбудову, потреба в розвинутому логістичному ланцюгу, здатному забезпечити повний цикл логістичної (особливо міжнародної) операції, буде невпинно зростати.

Водночас акценти в таких логістичних мережах теж мають зміщатися від класичної транспортної та складської логістики до ширшого, інновативного сервісного забезпечення.

Зрозуміло, що наразі такі логістичні мережі будуть переважно локалізовані у відносно безпечних територіях Заходу України.

Альтернативна енергетика

Встановлення, наприклад, банальних сонячних панелей на дахах власних будинків зараз може розглядатись не тільки як можливість автономного забезпечення електроенергією чи обігріву будинку, а і як інвестиції з можливістю отримання додаткового прибутку.

Якщо порівнювати з інвестиціями, скажімо, в нерухомість, то показник дохідність/ризиковість такого типу капіталовкладень набагато вище, капітальні витрати нижчі + маємо особисті «бонуси».

Фінтех і медтех

Для України це новий сегмент, який водночас досить швидко та якісно розвивається.

Ба більше, за деякими показниками, саме ці сегменти набагато випереджають європейські ринки.

Світова практика показує, що саме ці сегменти не тільки не «постраждали» від впливу пандемії ковіду, а й продовжили розвиватись, залишившись цікавими для світових інвесторів.

Онлайн освіта

Звісно, що цей тренд посилився під час пандемії ковіду, і, очевидно, в умовах воєнних дій і повоєнної відбудови він тільки розвиватиметься: головне — зрозуміти як обрати «потрібний вагон» і як в нього «застрибнути».

Також, цікавими залишаються інвестиції в сталий розвиток та сталі фінансові інструменти.

А от щодо традиційних інвестиційних інструментів — акцій, облігацій, деривативів, індексів, фондів тощо Оксана Булкот закликає бути обережними, адже ці ринки наразі дуже волатильні й особливо чутливі до змін у міжнародних фінансових та інвестиційних середовищах:

«Зміни монетарного регулювання на ринках Європи та США, підвищення облікових ставок, зростання темпів інфляції, очікування рецесії в ЄС, скорочення оплати за газові контракти, деяка переорієнтація країн на посилення воєнних комплексів (а, отже, і перевага на фінансування саме цих потреб), вихід/припинення діяльності транснаціональних корпорацій на ринку росії можуть неоднозначно впливати на динаміку означеного ринку».

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