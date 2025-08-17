Tesla планує постачати електроенергію британцям — Finance.ua

Tesla планує постачати електроенергію британцям
Компанія Ілона Маска Tesla планує розширити свою діяльність на ринок енергетики Великої Британії. Вона подала офіційну заявку до британського енергетичного регулятора Ofgem для отримання ліцензії на постачання електроенергії як для домогосподарств, так і для бізнесу.
Якщо заявку буде схвалено, то вже наступного року Tesla зможе конкурувати з великими компаніями, які домінують на енергетичному ринку Великої Британії.
Запит, поданий від імені Tesla Energy Ventures, був підписаний Ендрю Пейном, який очолює європейські енергетичні операції компанії.
Tesla вже має досвід у цій сфері: у 2022 році в Техасі був запущений сервіс Tesla Electric.
Він дозволяє клієнтам оптимізувати споживання енергії та отримувати компенсацію за продаж надлишків електроенергії назад у мережу.
Це розширення відбувається на тлі зниження продажів електромобілів Tesla в Європі.
За даними Британського товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), у липні продажі впали майже на 60% порівняно з минулим роком.
Аналогічна ситуація спостерігається і в Німеччині, де продажі знизилися на 55,1%.
Це свідчить про посилення конкуренції, особливо з боку китайських виробників, а також про репутаційні проблеми, пов’язані з публічними висловлюваннями Ілона Маска.
