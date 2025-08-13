Ремонт Tesla: що буде коштувати найдорожче — Finance.ua

Ремонт Tesla: що буде коштувати найдорожче Сьогодні 18:12 — Технології&Авто

Ремонт Tesla: що буде коштувати найдорожче

Tesla потребують технічного обслуговування, як й будь-яка інша машина, а деякі з ремонтних робіт можуть поставити під загрозу фінансовий добробут власника.

Про це написав Finance Buzz.

Акумуляторна батарея

Найдорожчим компонентом будь-якого електромобіля є акумулятор. Літій-іонні батареї Tesla зазвичай служать 10−20 років, але їх заміна коштуватиме від 5000 до 20 000 доларів.

Сенсорний екран

Великий центральний екран Tesla, який є одночасно інформаційно-розважальною системою та панеллю керування, має високу вартість. Його ремонт може коштувати близько 1300 доларів.

Читайте також Tesla може зняти з виробництва Model S і X — міжнародні продажі зупинились

Пневматична підвіска

Після 80 000−100 000 км пробігу пневматична підвіска може потребувати обслуговування або заміни. Залежно від моделі, вартість такого ремонту може становити від 1500 до 5000 доларів.

Привідний блок

Цей компонент перетворює енергію акумулятора на механічну, яка рухає колеса. Його ремонт або заміна може обійтися від 1200 до 3500 доларів, а іноді й дорожче, особливо якщо потрібна заміна підшипника.

Читайте також Tesla та Samsung підписали багатомільйонну угоду щодо поставок новітніх мікрочіпів

Лобове скло

Скло Tesla оснащене численними датчиками. Його заміна вимагає не тільки встановлення спеціального скла, а й перекалібрування датчиків, що призводить до високої вартості — від 575 до 3400 доларів.

Нагадаємо, Tesla оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2025 року, який став ще одним свідченням того, наскільки політична активність Ілона Маска зашкодила його флагманській компанії. У другому кварталі Tesla зазнала значного фінансового спаду: виторг зменшився на 12% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року й склав $22,5 млрд, прибуток — $1,17 млрд, що на 16% менше.

Довідка Finance.ua:

Компанія Tesla більше не приймає міжнародні замовлення на свої флагманські моделі Model S і Model X. На офіційному сайті функція «замовити» тепер веде не до конфігуратора, а до списку наявних складів у країні користувача.

Ці моделі залишаються найстарішими у лінійці компанії та давно втратили пріоритет у виробництві. Частка їхніх продажів невелика, а сам Ілон Маск раніше заявляв, що їх випускають переважно з сентиментальних міркувань.

Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. Швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Ще й за кілька хвилин. 🚗

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.