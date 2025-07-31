Tesla та Samsung підписали багатомільйонну угоду щодо поставок новітніх мікрочіпів — Finance.ua

Tesla та Samsung підписали багатомільйонну угоду щодо поставок новітніх мікрочіпів Сьогодні 07:17 — Технології&Авто

Tesla та Samsung підписали багатомільйонну угоду щодо поставок новітніх мікрочіпів

Tesla і Samsung підписали угоду на 16,5 млрд доларів на поставку мікросхем від Samsung Electronics, що, як очікується, підтримає збитковий контрактний виробничий бізнес південнокорейського технологічного гіганта.

За словами Ілона Маска, новий завод Samsung з виробництва мікросхем у Тейлорі, штат Техас, буде виробляти мікросхеми AI6 нового покоління для Tesla.

Після цієї новини акції Samsung злетіли майже на 7% до найвищого рівня з вересня минулого року, а акції Tesla виросли на 1,9%.

Також, виступаючи перед інвесторами, Маск пообіцяв, що до кінця року половина жителів США зможе пересуватися на безпілотному таксі.

Водночас він підкреслив, що безпілотні автомобілі Tesla будуть доступні повсюдно, якщо корпорація встигне отримати дозвіл від регуляторів і чиновників.

«Зараз ми отримуємо дозвіл регулюючих органів на запуск у районі затоки Сан-Франциско, Неваді, Аризоні, Флориді та низці інших місць», — додав засновник компанії.

Autogeek За матеріалами:

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