Tesla зіткнулася з кризою на ринку електромобілів у США: чому так — думки аналітиків Сьогодні 13:34 — Фондовий ринок

Tesla зіткнулася з кризою на ринку електромобілів у США: чому так — думки аналітиків

Оскільки автомобільний бізнес компанії зазнає невдачі, Ілон Маск робить ставку на майбутнє компанії, пов’язане з високим ризиком переходу від виробництва до автономної мрії, керованої штучним інтелектом.

Tesla може мати проблеми. Інвестори та шанувальники отримають чіткішу картину в середу, 23 липня, коли автовиробник Ілона Маска опублікує свої прибутки за другий квартал.

13-відсоткове падіння доходів та 25-відсоткове падіння прибутку на акцію. Проце пише видання Основний бізнес стикається зі значними труднощами. Очікується, що піонер у сфері електромобілів покажеПроце пише видання gizmodo

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Нещодавно Tesla запустила обмежений сервіс поїздок на виїзді в Остіні, штат Техас, що Маск позиціонує як перший крок до забезпечення повністю автономного водіння до кінця 2025 року. Аналітики, інвестори та технологічні ЗМІ вже називають це проривом.

Але цифри говорять про інше. Глобальні продажі автомобілів Tesla впали більш ніж на 13 відсотків у другому кварталі. Закінчення терміну дії федеральної податкової пільги у розмірі 7500 доларів США 30 вересня має бути серйозним.

Новий «Один великий, гарний законопроект» адміністрації Трампа ліквідує регуляторні пільги та лазівки щодо викидів, які колись спрямували мільярди вільного грошового потоку до Tesla. Перевага компанії в США швидко зникає.

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Що думають аналітики

Аналітики Bank of America, Piper Sandler та Wedbush знижують очікування, називаючи основними перешкодами тарифи, невтішні поставки та скасування субсидій на електромобілі.

Хоча Tesla все ще зароблятиме гроші на регуляторних кредитах цього року, це джерело доходів скорочується.

Без державної підтримки або серйозного відновлення попиту незрозуміло, що залишиться для підтримки величезної оцінки компанії, окрім ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Розрив між результатами діяльності Tesla та її сприйняттям є разючим. Аналітики Bank of America нещодавно зазначили, що прибутки за другий квартал «ймовірно, будуть оскаржені через тарифи» та «невтішні поставки».

Натомість вони підвищили свою цільову ціну, посилаючись на «більш позитивну ноту»: запуск обмеженої служби роботаксі в Остіні.

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Як зазначає аналітик Wedbush Ден Айвз, ініціативи Tesla у сфері штучного інтелекту будуть «в центрі уваги інвесторів». Конференція з фінансування буде ретельно розглянута не заради деталей оновлення Model Y, а заради будь-якого розуміння інвестицій Tesla в інший проєкт Маска, xAI, та прогресу на фронті автономних автомобілів.

Про що мовчать

Тиха частина, про яку Tesla не хоче говорити вголос, полягає в наступному: ринок електромобілів у США охолоджується.

Ціни занадто високі, зарядна інфраструктура все ще відсутня, а занепокоєння споживачів зростає. Крім того, тісний союз Маска з адміністрацією Трампа відштовхнув багатьох прогресивних покупців, які колись стимулювали попит.

Тож тепер компанія намагається змістити свою історію з продажу електромобілів на продаж програмного забезпечення; від автомобілів до автономності; від обладнання до надії.

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