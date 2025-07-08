Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus — Finance.ua

Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus Сьогодні 23:44 — Технології&Авто

Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus

Tesla призупинила виробництво гуманоїдного робота Optimus, незважаючи на заяви Ілона Маска про 10 000 роботів до кінця 2025 року. За даними джерел у китайському ланцюгу постачання, на які посилається видання DigiTimes, компанія стикається з «невирішеними апаратними проблемами» і вимагає переробки ключових компонентів, перш ніж перейти до нового графіку масового виробництва.

Згідно з повідомленням, виробництво було зупинене в червні, після складання близько 1 000 одиниць. Інженери Tesla запросили два місяці на перекалібрування, що передбачає перегляд:

систем охолодження суглобових моторів;

механізмів трансмісії з коротким строком служби;

недостатньої витривалості акумуляторів.

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Компанія також переглядає вибір постачальників для деталей: маніпуляторів, захватів, приводів та інших критичних вузлів.

Раніше Tesla зіштовхнулася з затримками через ліцензування рідкоземельних магнітів із Китаю. Ці матеріали важливі для приводів і моторів, а Пекін вимагав гарантій, що вони не використовуватимуться у військовій техніці. Поки не зрозуміло, чи це питання вже вирішене, але нинішні проблеми пов’язують із іншими факторами.

На тлі труднощів Tesla, Amazon активно масштабує свій парк роботів. Нещодавно компанія впровадила мільйонного робота у своїх складах і тестує нову AI-модель для ефективнішого управління. Їхні роботи спеціалізовані, менш видовищні, але вже приносять практичну користь.

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