Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus

Технології&Авто
61
Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus
Tesla призупиняє виробництво роботів Optimus
Tesla призупинила виробництво гуманоїдного робота Optimus, незважаючи на заяви Ілона Маска про 10 000 роботів до кінця 2025 року. За даними джерел у китайському ланцюгу постачання, на які посилається видання DigiTimes, компанія стикається з «невирішеними апаратними проблемами» і вимагає переробки ключових компонентів, перш ніж перейти до нового графіку масового виробництва.
Про це пише Tom’s Hardware.
Згідно з повідомленням, виробництво було зупинене в червні, після складання близько 1 000 одиниць. Інженери Tesla запросили два місяці на перекалібрування, що передбачає перегляд:
  • систем охолодження суглобових моторів;
  • механізмів трансмісії з коротким строком служби;
  • недостатньої витривалості акумуляторів.
Читайте також
Компанія також переглядає вибір постачальників для деталей: маніпуляторів, захватів, приводів та інших критичних вузлів.
Раніше Tesla зіштовхнулася з затримками через ліцензування рідкоземельних магнітів із Китаю. Ці матеріали важливі для приводів і моторів, а Пекін вимагав гарантій, що вони не використовуватимуться у військовій техніці. Поки не зрозуміло, чи це питання вже вирішене, але нинішні проблеми пов’язують із іншими факторами.
На тлі труднощів Tesla, Amazon активно масштабує свій парк роботів. Нещодавно компанія впровадила мільйонного робота у своїх складах і тестує нову AI-модель для ефективнішого управління. Їхні роботи спеціалізовані, менш видовищні, але вже приносять практичну користь.
За матеріалами:
double.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems