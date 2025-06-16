Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці даних про роботів Optimus — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці даних про роботів Optimus

Світ
15
Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці даних про роботів Optimus
Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці даних про роботів Optimus
Компанія Tesla подала в суд на колишнього інженера, який очолював їхню секретну програму Optimus. Його звинувачують у викраденні конфіденційних даних про людиноподібного робота та подальшому створенні конкуруючого стартапу в Кремнієвій долині.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
Згідно зі скаргою, поданою до Федерального суду Сан-Франциско, Чжунцзе «Джей» Лі працював у Tesla з серпня 2022 року по вересень 2024 року. Адвокати Tesla стверджують, що Лі мав доступ до «найчутливіших технічних даних» у програмі Optimus, оскільки відповідав за «вдосконалені роботизовані датчики для рук». Tesla звинувачує колишнього інженера у крадіжці.
Читайте також
У позові, також поданому проти його компанії Proception Inc, стверджується, що за кілька тижнів до свого відходу Лі завантажив файли, пов’язані з Optimus, на два особисті смартфони, а потім створив власну фірму.
У скарзі йдеться, що менш ніж через тиждень після звільнення Лі з Tesla була зареєстрована компанія Proception. Зазначається, що всього за п’ять місяців Proception публічно оголосила про «успішне створення» вдосконалених гуманоїдних роботизованих рук, які, за твердженням позивача, разюче схожі на розробки, над якими Лі працював у Tesla.
Лі, який у LinkedIn вказує себе як засновник і генеральний директор Proception, не відповів на запити про коментарі, надіслані поза звичайним робочим часом на платформі.
Читайте також
Створення руки, такої ж спритної, як людська, є одним з найбільших викликів у робототехніці.
Tesla планує, що Optimus виконуватиме кілька завдань, від роботи на заводах виробників електромобілів до виконання повсякденних завдань, таких як покупки продуктів та догляд за дітьми.
На конференції Tesla з нагоди звіту про прибутки в січні генеральний директор Ілон Маск заявив, що Optimus має найдосконалішу руку з усіх, що коли-небудь створювалися.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems