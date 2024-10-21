Tesla поділилася новими досягненнями своїх роботів Optimus — Finance.ua

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Tesla поділилася новими досягненнями своїх роботів Optimus

Технології&Авто
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Tesla поділилася новими досягненнями своїх роботів Optimus
Tesla поділилася новими досягненнями своїх роботів Optimus
Нещодавно представники Tesla опублікували відео, в якому було продемонстровано найновіші можливості людиноподібного робота Optimus.
Відео було опубліковане майже через тиждень після події We, Robot, під час якого компанія представила роботаксі Cybercab, електричний мінівен Robovan, а також кілька роботів Optimus, що ходили та взаємодіяли з відвідувачами заходу.
Tesla поділилася новими досягненнями своїх роботів Optimus
90-секундне відео було розміщено на офіційній сторінці Tesla Optimus у Twitter. У відео висвітлено низку нових можливостей Optimus, таких як його більш впевнена хода і нинішня здатність автономно досліджувати простори, уникаючи людей і перешкод за допомогою нейронних мереж. Хоча ці досягнення вражають самі по собі, наступні оновлення для гуманоїдного робота від Tesla були дуже помітними.
По-перше, у своєму відеоролику Tesla зазначила, що кілька роботів Optimus зможуть створити спільне розуміння свого оточення, яке вони згодом зможуть використовувати для навігації. Це означає, що великі парки роботів Optimus зможуть вчитися один в одного, і це зробить їх ефективнішими працівниками, наприклад, на фабриках.
Також у відеоролику про оновлення Optimus від Tesla був перший погляд на систему зарядки гуманоїдного робота. Людиноподібний робот тепер здатний самостійно знаходити, орієнтуватися і стикуватися зі своїм настінним зарядним пристроєм. Після сеансу заряджання він може від’єднатися від зарядного пристрою і повернутися до роботи.
Команда Tesla досягла значного прогресу в тому, щоб зробити Optimus більш корисним на заводах. Це також було висвітлено в нещодавньому відео, де видно, як Optimus переносить важчі вантажі та навіть може підійматися сходами. Закінчується відео кадрами, на яких людиноподібний робот роздає їжу та напої членам команди Tesla.
Як зазначив віцепрезидент та керівник відділу інжинірингу Optimus в Tesla Мілан Ковач, попереду ще багато роботи, але вони досягли значного прогресу у розробці людиноподібного робота.
«Optimus почав вчитися взаємодіяти з людьми. Ми навчили його нейромережу подавати закуски та напої на жести та голосові запити, — зазначив Мілан Ковач у своєму пості у Twitter. — Усі нейромережі, які зараз використовує Optimus (маніпуляційні завдання, візуальне виявлення перешкод, локалізація/навігація), працюють безпосередньо на його вбудованому комп’ютері, використовуючи наші прискорювачі штучного інтелекту. Попереду ще багато роботи, але це захоплюючі часи!»
За матеріалами:
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