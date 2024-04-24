Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця 2025 року — Finance.ua
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Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця 2025 року

Технології&Авто
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Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця 2025 року
Tesla може розпочати продаж роботів Optimus до кінця 2025 року
Гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що гуманоїдний робот компанії Optimus, який ще знаходить в розробці, може бути готовий до продажу вже до кінця наступного року.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Маск сказав інвесторам, що, на його думку, робот Tesla під назвою Optimus зможе виконувати завдання на заводі вже до кінця цього року.
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Крім Tesla Людиноподібні роботи вже кілька років розробляються японськими компаніями Honda і Hyundai Motor, а також Boston Dynamics. Загалом кілька компаній роблять ставку на людиноподібних роботів, щоб задовольнити потенційний дефіцит робочої сили і виконувати повторювані завдання, які можуть бути небезпечними або нудними в таких галузях, як логістика, складське господарство, роздрібна торгівля і виробництво.
Маск раніше заявляв, що продаж роботів може стати більшою частиною бізнесу Tesla, ніж інші сегменти, включаючи виробництво автомобілів.
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«Я думаю, що Tesla має найкращу позицію з усіх виробників людиноподібних роботів, щоб досягти масового виробництва за допомогою ефективних висновків на самому роботі», — сказав Маск інвесторам під час телефонної розмови, маючи на увазі можливості штучного інтелекту.
У вересні 2022 року Tesla випустила перше покоління свого робота Optimus, який отримав назву Bumblebee. Цього року компанія опублікувала відео другого покоління двоногого робота, який складає футболку на заводі компанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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