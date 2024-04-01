Маск розповів, за скільки хоче продавати своїх гуманоїдних роботів Optimus — Finance.ua

Маск розповів, за скільки хоче продавати своїх гуманоїдних роботів Optimus Сьогодні 04:23 — Технології&Авто

Маск розповів, за скільки хоче продавати своїх гуманоїдних роботів Optimus

На переконання гендиректора Tesla Ілона Маска, роботи, яких виготовляє компанія, мають коштувати менш як половину вартості автівки.

Під час обговорення вартості виробництва гуманоїдних роботів і автівок в X (Twitter) Ілон Маск зазначив, що роботи як Optimus «мають коштувати менше половини автомобіля».

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Середня ціна продажу автомобілів його компанії Tesla, яка виготовляє і електрокари, і роботів, за інформацією Electrek, в усьому світі минулого року становила трохи більш як 45 000 доларів. Середня ціна продажу нового автомобіля у США становить близько 47 000 доларів. Це означає, що Маск бачить вартість гуманоїдного робота від 20 000 до 25 000 доларів.

Хоча мільярдер розмірковує про потенційну вартість роботів, досі не було озвучено чітких часових рамок, коли Tesla запустить своїх Optimus у масове виробництво і розпочне їхній продаж. У 2022 році Маск казав, що це може статися у 2023 році, але насправді вийшло інакше.

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Раніше Маск заявляв, що продаж роботів в майбутньому буде складати «більшу частину довгострокової вартості Tesla». Він також прогнозував, що попит на Optimus сягатиме 10−20 мільярдів одиниць.

Маск передбачав, що Optimus стануть настільки поширеними, що їх матиме вдома ледь не кожна родина, і саме роботи виконуватимуть значну кількість виробничих та сервісних робіт.

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