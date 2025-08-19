InvestFest 2025 — відкрий для себе світ інвестицій Сьогодні 11:25

InvestFest 2025 — відкрий для себе світ інвестицій

21 серпня українці матимуть змогу долучитися до великої безкоштовної онлайн-конференції InvestFest, присвяченої темі особистих фінансів та інвестування. Захід організовує фінансовий портал Мінфін спеціально до Дня Незалежності України.

Чому це важливо?

Отримаєш знання, як стартувати з інвестиціями навіть із невеликим бюджетом

Навчишся оцінювати ризики та обирати інструменти під власні фінансові цілі

Дізнаєшся про ключові можливості та виклики: ОВДП, акції, нерухомість, землю, ETF і криптовалюти

Зрозумієш, як убезпечити себе від помилок і зберегти капітал у кризові часи

Що буде у програмі?

20+ спікерів-практиків із багаторічним досвідом у фінансах та інвестиціях

Реальні кейси й приклади з українського та світового ринку

Тематичні блоки: від базових стратегій до складних інструментів

Серед виступів:

Владислав Свистунов (ICU) — про грамотний вхід в інвестиції та стратегію виходу

Наїда Хотинська (Pro Invest Academy) — як інвестору діяти під час фінансових криз

Роман Кошовський (FIREkit) — фінансова незалежність і усвідомлене життя після досягнення FI

Юлія Бабенко (iPlan.ua) — фінансова грамотність та інвестування для підлітків

Павло Бойко (Gonzo Invest) — можливості українського ринку облігацій

Дмитро Куренков (EasyVending) — автоматизація торгівлі та інвестиції

Олександр Чорний (Zeminvest) — тренди ринку землі

Олена Набатова — перевірені стратегії в криптовалютах

Володимир Копоть (Monitor.Estate) — інвестиції в нерухомість: прибуток чи ризики

Панельна дискусія «Куди інвестують ті, хто реально заробляє?» — відверта розмова з лідерами індустрії.

Хто підтримує подію?

InvestFest об’єднує знання та досвід провідних гравців ринку:

ICU — топова українська інвестгрупа та найбільший брокер на ринку ОВДП.

Zeminvest і Перший земельний інвестиційний фонд — сервіс, що відкрив українцям простий шлях до інвестицій у землю з гарантованим доходом.

Біржовий університет — центр освіти для інвесторів із багаторівневою програмою навчання.

EasyVending — компанія, що понад 10 років формує ринок вендингу в Україні, поєднуючи технології та бізнес-моделі.

Хотинська Наїда — Засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, автор навчальних програм з інвестицій на фондовому ринку, фінансовий радник.

S1 REIT — інструмент від Standard One, що робить інвестиції в дохідну нерухомість доступними. Ви стаєте співвласником орендного бізнесу та отримуєте стабільний пасивний дохід.

ОТП Капітал — один з лідерів на ринку управління активами в Україні. Понад 15 років допомагають людям планувати, накопичувати та інвестувати з розумом.

📅 Дата проведення: 21 серпня 2025

🌐 Формат: онлайн

💰 Вартість участі: 0 грн

👉Зареєструйся і отримай доступ до головної інвест-події літа вже зараз!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.