InvestFest 2025 — відкрий для себе світ інвестицій
21 серпня українці матимуть змогу долучитися до великої безкоштовної онлайн-конференції InvestFest, присвяченої темі особистих фінансів та інвестування. Захід організовує фінансовий портал Мінфін спеціально до Дня Незалежності України.
Чому це важливо?
- Отримаєш знання, як стартувати з інвестиціями навіть із невеликим бюджетом
- Навчишся оцінювати ризики та обирати інструменти під власні фінансові цілі
- Дізнаєшся про ключові можливості та виклики: ОВДП, акції, нерухомість, землю, ETF і криптовалюти
- Зрозумієш, як убезпечити себе від помилок і зберегти капітал у кризові часи
Що буде у програмі?
- 20+ спікерів-практиків із багаторічним досвідом у фінансах та інвестиціях
- Реальні кейси й приклади з українського та світового ринку
- Тематичні блоки: від базових стратегій до складних інструментів
Серед виступів:
- Владислав Свистунов (ICU) — про грамотний вхід в інвестиції та стратегію виходу
- Наїда Хотинська (Pro Invest Academy) — як інвестору діяти під час фінансових криз
- Роман Кошовський (FIREkit) — фінансова незалежність і усвідомлене життя після досягнення FI
- Юлія Бабенко (iPlan.ua) — фінансова грамотність та інвестування для підлітків
- Павло Бойко (Gonzo Invest) — можливості українського ринку облігацій
- Дмитро Куренков (EasyVending) — автоматизація торгівлі та інвестиції
- Олександр Чорний (Zeminvest) — тренди ринку землі
- Олена Набатова — перевірені стратегії в криптовалютах
- Володимир Копоть (Monitor.Estate) — інвестиції в нерухомість: прибуток чи ризики
- Панельна дискусія «Куди інвестують ті, хто реально заробляє?» — відверта розмова з лідерами індустрії.
Хто підтримує подію?
InvestFest об’єднує знання та досвід провідних гравців ринку:
- ICU — топова українська інвестгрупа та найбільший брокер на ринку ОВДП.
- Zeminvest і Перший земельний інвестиційний фонд — сервіс, що відкрив українцям простий шлях до інвестицій у землю з гарантованим доходом.
- Біржовий університет — центр освіти для інвесторів із багаторівневою програмою навчання.
- EasyVending — компанія, що понад 10 років формує ринок вендингу в Україні, поєднуючи технології та бізнес-моделі.
- Хотинська Наїда — Засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, автор навчальних програм з інвестицій на фондовому ринку, фінансовий радник.
- S1 REIT — інструмент від Standard One, що робить інвестиції в дохідну нерухомість доступними. Ви стаєте співвласником орендного бізнесу та отримуєте стабільний пасивний дохід.
- ОТП Капітал — один з лідерів на ринку управління активами в Україні. Понад 15 років допомагають людям планувати, накопичувати та інвестувати з розумом.
📅 Дата проведення: 21 серпня 2025
🌐 Формат: онлайн
💰 Вартість участі: 0 грн
👉Зареєструйся і отримай доступ до головної інвест-події літа вже зараз!
