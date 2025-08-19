InvestFest 2025 — відкрий для себе світ інвестицій — Finance.ua
InvestFest 2025 — відкрий для себе світ інвестицій

19
21 серпня українці матимуть змогу долучитися до великої безкоштовної онлайн-конференції InvestFest, присвяченої темі особистих фінансів та інвестування. Захід організовує фінансовий портал Мінфін спеціально до Дня Незалежності України.
Чому це важливо?
  • Отримаєш знання, як стартувати з інвестиціями навіть із невеликим бюджетом
  • Навчишся оцінювати ризики та обирати інструменти під власні фінансові цілі
  • Дізнаєшся про ключові можливості та виклики: ОВДП, акції, нерухомість, землю, ETF і криптовалюти
  • Зрозумієш, як убезпечити себе від помилок і зберегти капітал у кризові часи
Що буде у програмі?
  • 20+ спікерів-практиків із багаторічним досвідом у фінансах та інвестиціях
  • Реальні кейси й приклади з українського та світового ринку
  • Тематичні блоки: від базових стратегій до складних інструментів
Серед виступів:
  • Владислав Свистунов (ICU) — про грамотний вхід в інвестиції та стратегію виходу
  • Наїда Хотинська (Pro Invest Academy) — як інвестору діяти під час фінансових криз
  • Роман Кошовський (FIREkit) — фінансова незалежність і усвідомлене життя після досягнення FI
  • Юлія Бабенко (iPlan.ua) — фінансова грамотність та інвестування для підлітків
  • Павло Бойко (Gonzo Invest) — можливості українського ринку облігацій
  • Дмитро Куренков (EasyVending) — автоматизація торгівлі та інвестиції
  • Олександр Чорний (Zeminvest) — тренди ринку землі
  • Олена Набатова — перевірені стратегії в криптовалютах
  • Володимир Копоть (Monitor.Estate) — інвестиції в нерухомість: прибуток чи ризики
  • Панельна дискусія «Куди інвестують ті, хто реально заробляє?» — відверта розмова з лідерами індустрії.
Хто підтримує подію?
InvestFest об’єднує знання та досвід провідних гравців ринку:
  • ICU — топова українська інвестгрупа та найбільший брокер на ринку ОВДП.
  • Zeminvest і Перший земельний інвестиційний фонд — сервіс, що відкрив українцям простий шлях до інвестицій у землю з гарантованим доходом.
  • Біржовий університет — центр освіти для інвесторів із багаторівневою програмою навчання.
  • EasyVending — компанія, що понад 10 років формує ринок вендингу в Україні, поєднуючи технології та бізнес-моделі.
  • Хотинська Наїда — Засновниця та CEO освітнього проєкту Pro Invest Academy, автор навчальних програм з інвестицій на фондовому ринку, фінансовий радник.
  • S1 REIT — інструмент від Standard One, що робить інвестиції в дохідну нерухомість доступними. Ви стаєте співвласником орендного бізнесу та отримуєте стабільний пасивний дохід.
  • ОТП Капітал — один з лідерів на ринку управління активами в Україні. Понад 15 років допомагають людям планувати, накопичувати та інвестувати з розумом.
📅 Дата проведення: 21 серпня 2025
🌐 Формат: онлайн
💰 Вартість участі: 0 грн
👉Зареєструйся і отримай доступ до головної інвест-події літа вже зараз!

Зареєструватися

За матеріалами:
Finance.ua
Інвестиції
