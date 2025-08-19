ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року

22
ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року
ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року
Згідно з останніми даними Євростату, Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу (ЗПГ) на суму 4,48 мільярда євро за перші шість місяців року порівняно з 3,47 мільярда євро за аналогічний період минулого року.
Про це пише brusselstimes.
Читайте також
Імпорт ЗПГ до Європи у першій половині року склав 26,9 мільярда євро, включаючи близько 13,7 мільярда євро зі Сполучених Штатів, які залишаються найбільшим постачальником блоку, повідомляє інформаційне агентство Belga.
У 2024 році США постачали 45% імпортованого ЄС СПГ.
Європейська комісія планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року, пропозицію було окреслено у травні.
Пропозиція мала на меті посилити енергетичну незалежність Європи, зміцнити безпеку та припинити фінансування військового бюджету росії.
Читайте також
Держави-члени повинні до кінця року розробити плани з детальним описом того, як вони сприятимуть поступовій відмови від імпорту газу, ядерної енергії та нафти з росії.
Бельгійський порт Зебрюгге був основним центром імпорту російського ЗПГ у 2024 році, згідно зі звітом, опублікованим у лютому Інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA).
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems