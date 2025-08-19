ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року — Finance.ua

ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року Сьогодні 17:23

ЄС імпортував російського газу на 4,4 мільярда євро у першій половині 2025 року

Згідно з останніми даними Євростату, Європейський Союз імпортував російського скрапленого природного газу (ЗПГ) на суму 4,48 мільярда євро за перші шість місяців року порівняно з 3,47 мільярда євро за аналогічний період минулого року.

Про це пише brusselstimes

Імпорт ЗПГ до Європи у першій половині року склав 26,9 мільярда євро, включаючи близько 13,7 мільярда євро зі Сполучених Штатів, які залишаються найбільшим постачальником блоку, повідомляє інформаційне агентство Belga.

У 2024 році США постачали 45% імпортованого ЄС СПГ.

Європейська комісія планує заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року, пропозицію було окреслено у травні.

Пропозиція мала на меті посилити енергетичну незалежність Європи, зміцнити безпеку та припинити фінансування військового бюджету росії.

Читайте також Ціни на бензин в рф побили новий історичний рекорд

Держави-члени повинні до кінця року розробити плани з детальним описом того, як вони сприятимуть поступовій відмови від імпорту газу, ядерної енергії та нафти з росії.

Бельгійський порт Зебрюгге був основним центром імпорту російського ЗПГ у 2024 році, згідно зі звітом, опублікованим у лютому Інститутом енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.