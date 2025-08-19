Українці продовжують активно користуватися кредитними картками — огляд ринку — Finance.ua
Українці продовжують активно користуватися кредитними картками — огляд ринку

Фінтех і Картки
2
У 2021 та на початку 2022 років серед населення був дуже популярний сегмент отримання кредитів на банківські картки.
Номінальна ставка за картками до війни — зазвичай 36−48% річних (3−4% на місяць) + комісії; ефективна з урахуванням комісій і безготівкового зняття. Часто вона коливалася у розмірах 45−60%.
Станом на середину 2025 року (як і торік) ця популярність не стала меншою. Українці залюбки користуються такими зручними та швидкими способами отримання позик.
Умови кредитування населення за картками за різними банками станом на 10 серпня 2025 року
Банк/умови кредитуванняКредитний ліміт (тис. грн)Пільговий період (дні)Реальна річна ставка з урахуванням комісій (%)
ПриватБанк300 тис.6252,53
Ощадбанк400 тис.9258,27
monobank200 тис.6244,29
Райффайзен Банк300 тис.10060
ПУМБ300 тис.6235,88−44,28
Банк Кредит Дніпро100 тис.6747,6
Таскомбанк200 тис.6268−123,1
Банк Глобус100 тис.6256,54−77,08
Сенс Банк50 тис.36537
На сьогодні ПриватБанк є фактичним лідером за кількістю карток та наданих фізичним особам кредитів.
Як видно з таблиці, найбільший кредитний ліміт фізичним особам надають банк Глобус та Банк Кредит Дніпро — до 1 млн гривень. А найбільший термін кредитного ліміту у Сенс Банк — до року. Найменші кредитні ставки має ПУМБ — від 35,88%, а найбільші — від 68% у Таскомбанк.

Читайте також: Заблокували рахунок у банку? Підказки, які допоможуть зняти арешт

У середньому ці показники у найбільших банках, які пропонують такі послуги, знаходяться у коридорі 43−55%, тобто вони практично дорівнюють коридору середніх ставок, які були до початку повномасштабного вторгнення.
Правда, ми бачимо, що деякі банки значно збільшили цей показник — від 68 до 123,1%.
Детальніше про кредитно-депозитну політику банків розповідаємо в статті за посиланням: Кредитно-депозитна ретроспектива: що було до війни і що ми маємо зараз на цьому ринку.
Як раніше розповіли в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, українці дедалі частіше залишають кошти на карткових рахунках, користуючись ними без зняття готівки. Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки.
Цифрові способи оплати стають основним вибором для багатьох українців. Як свідчать результати дослідження MasterIndex компанії Mastercard, у 2024 році 61% опитаних розраховувалися безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший пристрій із підтримкою NFC. Це на 21 відсотковий пункт більше, ніж у 2021 році.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
