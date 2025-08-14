В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що буде з банківською таємницею — Finance.ua

В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що буде з банківською таємницею Сьогодні 19:01 — Фінтех і Картки

З 1 серпня в Україні почали впроваджувати концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні.

Фінансові установи надаватимуть інформацію про рахунки клієнтів виключно зі згоди останніх. Українці зможуть самостійно обирати які дані повідомляти третій стороні та термін дії згоди на поширення інформації.

Але багатьох українців турбує це питання, чи залишиться банківська таємниця, і чи безпечна технологія.

Як запевняє податковий консультант Михайло Смокович, хвилюватися немає причин.

За його словами, інформація про стан рахунку не передаватиметься у державні органи. Користуватися даними зможуть лише фінансові компанії та сервіси, що попередньо отримають дозвіл від клієнта.

«Сама банківська інформація залишається в межах управління НБУ, в межах фінансових установ в системі НБУ. Інформація не йде в жодні державні органи. Банківська таємниця залишається, її не прибирають», — розповів Смокович.

Нацбанк та фінансові установи звертають увагу, що безпека користувачів буде в пріоритеті. Банки обіцяють дотримуватися всіх вимог регулятора.

Технологія буде безпечною для всіх учасників процесу завдяки наступним аспектам:

обмін даними відбувається через спеціалізовані API (програмні інтерфейси) з високим рівнем шифрування;

використання сучасних протоколів автентифікації;

обмін даними доступний лише для ліцензованих установ, що відповідають стандартам безпеки;

передача даних про рахунки відбувається лише зі згоди користувача;

третя сторона отримує лише інформацію про рахунки, а не доступ до коштів.

«Щоб надати третім сторонам доступ до своїх даних, користувач має надати на це відповідну згоду ― безпосередньо банку чи фінансовій установі, що веде його рахунок. Під час надання такої згоди діятиме посилена (двофакторна) автентифікація. Адже фінустанова має переконатися, що згоду надає саме власник цього рахунку. Надавати її треба буде щоразу під час здійснення операцій у межах відкритого банкінгу», ― повідомили в Нацбанку.

Україна має прийти до розкриття банківської таємниці, оскільки це передбачено Національною стратегією доходів.

