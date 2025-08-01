З 1 серпня в Україні діє відкритий банкінг: у Нацбанку пояснили, що це означає для користувачів — Finance.ua

З 1 серпня в Україні діє відкритий банкінг: у Нацбанку пояснили, що це означає для користувачів Сьогодні 16:33 — Особисті фінанси

З 1 серпня в Україні діє відкритий банкінг: у Нацбанку пояснили, що це означає для користувачів

В Україні з 1 серпня запустили відкритий банкінг. Це система обміну даними між надавачами платіжних послуг, зокрема банками, та третіми сторонами.

Про це розповів заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг — це структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг (банками і небанківськими фінустановами), що ведуть рахунки користувачів, та третіми сторонами. Такий обмін відбувається через спеціальні інтерфейси (API) і лише за згодою користувача.

Що змінилося з 1 серпня

Від цієї дати вводяться норми закону, які зобов’язують банки та небанківські установи відкрити API до своїх систем. Це дозволить третім сторонам надавати нові платіжні послуги.

Поки що відкритий банкінг працюватиме для рахунків фізичних осіб. Пізніше система охопить ФОПів та юридичних осіб, що дозволить, зокрема, спростити бухгалтерський облік чи автоматизувати управління фінансами.

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Але повноцінний запуск системи буде поступовим — усі компанії, які хочуть працювати в межах відкритого банкінгу, мають пройти авторизацію в Національному банку. Банкам також потрібно пройти складний технічний процес відкриття API.

Чи безпечний обмін даними

Щоб надати третім сторонам доступ до своїх даних, користувач має надати на це відповідну згоду — безпосередньо банку чи фінансовій установі, що веде його рахунок. Під час надання такої згоди діятиме посилена (двофакторна) автентифікація.

«Надавати згоду треба буде щоразу під час здійснення операцій у межах відкритого банкінгу», — розповів заступник голови НБУ.

Також усі компанії, які хочуть отримати доступ до фінансових даних, повинні бути авторизовані НБУ. Інформацію про них можна перевірити в Реєстрі платіжної інфраструктури.

«Треті сторони не матимуть доступу до коштів клієнтів, а лише до певної інформації, необхідної для надання послуги. Під час авторизації в НБУ нові гравці повинні довести, що вони готові й спроможні виконувати вимоги щодо управління ризиками, кібербезпеки, захисту персональних даних. Національний банк перевірятиме цю інформацію», — наголосив Шабан, додавши, що користувачі можуть бути впевнені, якщо певна компанія отримала авторизацію, то їй можна довіряти.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України в межах упровадження відкритого банкінгу затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні;

впровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінтеху, упровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів;

крім того, це забезпечить виконання вимог в частині приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.



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