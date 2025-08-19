День фінансів: захист вкладів, Авто-для-Захисника, 600 тисяч Дія. Карток — Finance.ua

День фінансів: захист вкладів, Авто-для-Захисника, 600 тисяч Дія. Карток Сьогодні 17:48

У вівторок, 19 серпня, в уряді анонсували програму Авто-для-Захисника, також уряд обіцяє мораторій на перевірки бізнесу на 5 років.

Інфографіки змін

До Дня Незалежності редакція Finance.ua продовжує показувати, який шлях пройшла наша країна за ці 34 роки. Сьогодні розповідаємо про міжнародні компанії, які десятиліттями інвестують в Україну.

Захист вкладників.

Парламент ухвалив у першому читанні доопрацьований законопроєкт № 13007-д, який має посилити стабільність фінансової системи, захистити вкладників і привести українські норми у відповідність до вимог ЄС.

Купівля американської зброї.

Україна планує придбати американську зброю на суму 100 млрд доларів, фінансовану Європою, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирної угоди з росією. Про це йдеться у документі, що потрапив у розпорядження Financial Times.

600 тисяч Дія. Карток.

Минулого тижня запустили Дія. Картку для отримання державних виплат. Лише за першу добу від запуску послуги відкрили 300 тисяч Дія.Карток. Уже сьогодні маємо 600+ тисяч.

Також Федоров анонсував нові грантові програми на виробництво ракет, дронів та вибухових речовин.

Виплата «тисячі Зеленського».

Програма грошової підтримки «1000 гривень Зеленського», яка діяла з 1 грудня 2024, не буде продовжена цієї зими . Нагадаємо, що програмою скористалися 14,4 млн громадян. Українці отримали 703 мільйони гривень за заявками, поданими з 13 по 28 лютого. Ці гроші можна витратити до кінця 2025 року.

Середня зарплата 25 тис. грн.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства опублікувало свіжий Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026−2028 роки. Міністерство уточнило показники на 2025 рік, які брало як базу розрахунку.

50 тис. грн за народження дитини.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 13532, який передбачає зміни у виплатах та підтримці сімей під час вагітності та після народження дитини

Суд дозволив будівництво ЖК в екопарку «Осокорки».

15 серпня 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційні скарги замовника будівництва, скасувавши рішення Волинського окружного адміністративного суду про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт ЖК «Н2О» на території екопарку «Осокорки» у Києві.

Гривня зміцнилася.

На початку серпня Національний банк збільшив обсяг валютних інтервенцій і водночас зміцнив гривню до чотиримісячного максимуму. Протягом усього минулого тижня регулятор утримував курс майже на цьому рівні. Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Борги за опалення 6,5 млрд грн.

КП «Київтеплоенерго» подало до суду близько 11 тисяч позовів проти споживачів, які систематично не оплачують послуги з опалення та гарячої води. Кияни заборгували за опалення 6,5 млрд грн.

