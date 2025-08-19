Коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС для України — Finance.ua

Коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС для України Сьогодні 09:38

До кінця року Україна спільно з ЄС планує завершити скринінг за всіма кластерами та підготувати національну програму імплементації законодавства ЄС.

Кілька кластерів вже готові до відкриття, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час презентації програми дій уряду.

На запитання, чи можна очікувати, що до 2026 року переговори щодо переговорних кластерів з ЄС будуть відкриті, Тарас Качка зазначив:

«Сьогодні у нас план… власне, введення переговорного процесу тримається. Ми до кінця вересня завершимо заплановані скринінгові сесії по п’ятому кластеру. Вже все підготовлено, всі презентації, всі репетиції проведені».

За його словами, наприкінці минулого тижня Україна направила Європейській комісії проєкт переговорної позиції ще й по третьому кластеру.

«І також ми очікуємо, в принципі, в вересні-жовтні отримати звіт Європейської комісії й затвердити наші переговорні позиції. Тому така механіка підготовки, вона триває. В нас повністю готов готові кілька кластерів для відкриття. І перший, і другий, і шостий. Перший є найважливішим», — наголосив він.

Качка пояснив, що документація готова як з боку України, так і з боку Європейської комісії. Водночас остаточне відкриття переговорів залежатиме від голосування усіх 27 держав-членів ЄС.

«Ми точно знаємо, що ми можемо отримати, маємо підтримку зараз активно працюємо з 27 державами-членами. І сподіваюсь, що, власне, фаза переговорів глобальних щодо перемир’я в Україні й взагалі геополітична побудова світу вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне», — зазначив посадовець.

Наступний етап, як підкреслив Качка, матиме інший формат. Він буде пов’язаний не стільки з переговорами, скільки з виконанням національної програми прийняття законодавства ЄС.

Уряд разом із парламентом має розробити її до кінця року. Йдеться про комплексний план законодавчих змін у всіх сферах державного управління, який забезпечить узгодженість із нормами ЄС та сприятиме розвитку України. Ця програма має враховувати вимоги міжнародних партнерів, щоб усі зобов’язання були зрозумілими та прозорими.

