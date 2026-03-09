Швейцарія закріпить право користуватися готівкою в Конституції Сьогодні 18:00 — Світ

Швейцарія долучається до країн, які захищають готівку

У Швейцарії право громадян користуватися готівкою офіційно закріплять у конституції. 73,4% громадян підтримали відповідну конституційну поправку.

Про це пише Politico.

Поправку запропонував уряд країни у відповідь на ініціативу громадського руху Swiss Freedom Movement, який вимагав посилити гарантії використання готівки. Раніше ця організація зібрала понад 100 тисяч підписів, що дозволило винести питання на національний референдум.

Водночас власна пропозиція руху отримала лише 46% голосів. Уряд заявляв, що частина запропонованих змін є надто радикальною.

Після ухвалення поправки Швейцарія приєднається до держав, які вже закріпили право користуватися готівкою на конституційному рівні. Подібні норми вже діють в Угорщині, Словаччині та Словенії.

В Австрії політики також обговорюють можливість подібних змін.

Останніми роками у Швейцарії, як і в багатьох інших країнах, спостерігається швидке поширення цифрових способів оплати.

За даними Національного банку Швейцарії, у 2017 році понад 70% платежів у магазинах здійснювалися готівкою, а в 2024 році частка готівкових розрахунків знизилася до приблизно 30%.

