0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Данія планує змінити правила захисту для українців

Світ
277
У Данії повідомили про нові правила для біженців
У Данії повідомили про нові правила для біженців
Уряд Данії у квітні розгляне законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.
Про це повідомляється на сайті данського уряду.

Біженці з 14 регіонів не отримуватимуть тимчасовий захист

Планується зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, «які менш постраждали від військових дій».
Читайте також
Серед цих регіонів — Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.

Нові правила для чоловіків

Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків. Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом.
Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
Читайте також
Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років.
Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.
Запропоновані зміни у разі їх схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.
За матеріалами:
Європейська правда
Мігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems