Данія планує змінити правила захисту для українців
Уряд Данії у квітні розгляне законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.
Про це повідомляється на сайті данського уряду.
Біженці з 14 регіонів не отримуватимуть тимчасовий захист
Планується зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, «які менш постраждали від військових дій».
Серед цих регіонів — Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.
Нові правила для чоловіків
Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків. Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом.
Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.
Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років.
Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.
Запропоновані зміни у разі їх схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.
