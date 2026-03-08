Данія планує змінити правила захисту для українців Вчора 21:09 — Світ

У Данії повідомили про нові правила для біженців

Уряд Данії у квітні розгляне законопроєкт про корегування правил для надання спеціального захисту українцям.

Про це повідомляється на сайті данського уряду.

Біженці з 14 регіонів не отримуватимуть тимчасовий захист

Планується зупинити надання тимчасового захисту на загальних засадах для новоприбулих із 14 регіонів, «які менш постраждали від військових дій».

Серед цих регіонів — Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська (без Києва), Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська та Житомирська області України.

Нові правила для чоловіків

Нові правила також обмежують перебування в країні українських чоловіків. Згідно з пропозицією, чоловікам призовного віку (від 23 до 60 років) відмовлятимуть в доступі до проживання згідно зі спеціальним законом.

Винятки становлять ті випадки, коли вони можуть підтвердити своє звільнення від військової служби.

Чоловіки-заявники віком до 23 років у майбутньому зможуть отримати дозвіл на проживання лише до досягнення 23 років.

Однак вони не зможуть його продовжити, якщо вони не нададуть документальне підтвердження звільнення від мобілізації.

Запропоновані зміни у разі їх схвалення не вплинуть на тих українців, які вже отримали дозвіл на проживання відповідно до спеціального закону.

Європейська правда За матеріалами:

