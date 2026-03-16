В США знайдено літієві поклади вартістю понад 1,5 трлн дол.: чому вони такі цінні Сьогодні 18:00 — Банківські метали

Фото earth: родовище літію

Кальдера Макдермітта в Орегоні може бути одним з найбільших родовищ літію, коли-небудь виявлених у Сполучених Штатах.

Про це пише видання earth.

Багато хто розглядає це як потенційний стимул для внутрішнього виробництва акумуляторів, тоді як місцеві громади висловлюють стурбованість щодо впливу на дику природу та культурні пам’ятки.

Ажіотаж пов’язаний з оцінками родовища приблизно в 1,5 трильйона доларів. Деякі геологи стверджують, що ці стародавні вулканічні відкладення можуть містити від 20 до 40 мільйонів метричних тонн літію.

Літієве родовище розкриває пріоритети

«Цьому утворенню 16 мільйонів років, і ми прийматимемо рішення лише за кілька років», — сказав Семмі Кастонґвай, геолог з Громадського коледжу Трежер-Веллі.

Заява Кастонгуая спричинила місцеві дебати щодо того, як цей проєкт може змінити форму високогірної пустелі. Представники галузі бачать шлях до вирішення зростаючої потреби в акумуляторах для електромобілів.

Чому родовища літію такі цінні

Зберігання відновлюваної енергії різко зростили попит на літій. Його легка вага та чудові електрохімічні властивості роблять його ключовим елементом у сучасному виробництві акумуляторів.

Глобальний інтерес до збільшення поставок підживив як розвідку, так і дискусії. Багато хто хоче мати власне джерело, щоб зменшити залежність від закордонних матеріалів.

Але критики наголошують, що видобуток металів може мати тривалі екологічні наслідки.

Видобуток корисних копалин зазвичай означає великі розкопки, хімічну обробку та використання води. У прес-релізах та ранніх дослідженнях згадуються занепокоєння щодо пилу, вихлопних газів автомобілів та можливого витоку промислових побічних продуктів.

Тим часом деякі економісти стверджують, що висока ринкова ціна на літій надає можливість поштовхнути місцевий розвиток. Збалансувати ці перспективи може бути складно для сільських громад.

Унікальне вулканічне походження

Одне дослідження виявило високий рівень літію в цих відкладеннях, що свідчить про надзвичайно концентрований ресурс. Аналітики кажуть, що якщо методи видобутку виявляться ефективними, США можуть увійти до числа провідних світових постачальників цього металу.

Кальдера розташована поблизу кордону між Орегоном і Невадою. Проекти з обох сторін здійснювалися за схожою схемою: геологічні дослідження, модифікація земель та пілотне буріння.

Довідка Finance.ua:

У США вчені змінили структуру твердотільних літій-іонних батарей, прискоривши зарядку в 10 разів.

Дослідники з Чиказького університету виявили, що продуктивність акумуляторів сильно залежить від текстури металів, з яких їх роблять. Це відкриття може значно поліпшити характеристики акумуляторних батарей, які використовують мобільні пристрої, електромобілі та інша техніка.

Як повідомляли, ціни на літій та акції компаній різко зросли після того, як китайський гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зупинив роботу великого родовища в Китаї.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.