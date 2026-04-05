П’ять країн ЄС закликають ввести податок на надприбутки енергокомпаній
П’ять країн Європейського Союзу закликали запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, отримані на тлі різкого зростання цін на пальне через війну в Ірані.
Про це йдеться у спільному листі міністрів фінансів до Єврокомісії, копію якого отримало агентство Reuters.
Читайте також
Лист підписали Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Австрія. У ньому уряди пропонують повернутись до механізму, схожого на екстрені заходи 2022 року, коли ЄС уже вводив податок на надприбутки, щоб компенсувати високі ціни на енергоносії.
«За нинішніх ринкових викривлень і фінансових обмежень Єврокомісія повинна оперативно розробити подібний інструмент надійною юридичною основою», — йдеться в документі.
Міністри вважають, що введення податку на надприбутку дозволить профінансувати підтримку споживачів та продемонструвати, що ЄС може діяти рішуче та узгоджено.
У Єврокомісії підтвердили отримання листа й заявили, що вивчають пропозицію. У Брюсселі також окремо ведеться робота над цільовими заходами реагування на нову енергетичну кризу в Європі.
Читайте також
Лист не містить деталей щодо конкретної ставки податку чи переліку компаній, на які він має поширюватися.
Тим часом Німецька паливно-енергетична асоціація розкритикувала ідею, заявивши, що твердження про «необґрунтовані прибутки» компаній — хибні, а компанії намагаються забезпечити потреби на ринку.
Зазначається, що після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 70%.
Поділитися новиною
