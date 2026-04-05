П’ять країн ЄС закликають ввести податок на надприбутки енергокомпаній

Вчора 11:15 — Енергетика

У ЄС закликали запровадити податок на надприбутки з нафти

П’ять країн Європейського Союзу закликали запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, отримані на тлі різкого зростання цін на пальне через війну в Ірані.

Про це йдеться у спільному листі міністрів фінансів до Єврокомісії, копію якого отримало агентство Reuters.

Лист підписали Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Австрія. У ньому уряди пропонують повернутись до механізму, схожого на екстрені заходи 2022 року, коли ЄС уже вводив податок на надприбутки, щоб компенсувати високі ціни на енергоносії.

«За нинішніх ринкових викривлень і фінансових обмежень Єврокомісія повинна оперативно розробити подібний інструмент надійною юридичною основою», — йдеться в документі.

Міністри вважають, що введення податку на надприбутку дозволить профінансувати підтримку споживачів та продемонструвати, що ЄС може діяти рішуче та узгоджено.

У Єврокомісії підтвердили отримання листа й заявили, що вивчають пропозицію. У Брюсселі також окремо ведеться робота над цільовими заходами реагування на нову енергетичну кризу в Європі.

Лист не містить деталей щодо конкретної ставки податку чи переліку компаній, на які він має поширюватися.

Тим часом Німецька паливно-енергетична асоціація розкритикувала ідею, заявивши, що твердження про «необґрунтовані прибутки» компаній — хибні, а компанії намагаються забезпечити потреби на ринку.

Зазначається, що після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 70%.

Слово і Діло

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.