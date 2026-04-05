Місце для вашої реклами

П’ять країн ЄС закликають ввести податок на надприбутки енергокомпаній

У ЄС закликали запровадити податок на надприбутки з нафти
П’ять країн Європейського Союзу закликали запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, отримані на тлі різкого зростання цін на пальне через війну в Ірані.
Про це йдеться у спільному листі міністрів фінансів до Єврокомісії, копію якого отримало агентство Reuters.
Лист підписали Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Австрія. У ньому уряди пропонують повернутись до механізму, схожого на екстрені заходи 2022 року, коли ЄС уже вводив податок на надприбутки, щоб компенсувати високі ціни на енергоносії.
«За нинішніх ринкових викривлень і фінансових обмежень Єврокомісія повинна оперативно розробити подібний інструмент надійною юридичною основою», — йдеться в документі.
Міністри вважають, що введення податку на надприбутку дозволить профінансувати підтримку споживачів та продемонструвати, що ЄС може діяти рішуче та узгоджено.
У Єврокомісії підтвердили отримання листа й заявили, що вивчають пропозицію. У Брюсселі також окремо ведеться робота над цільовими заходами реагування на нову енергетичну кризу в Європі.
Лист не містить деталей щодо конкретної ставки податку чи переліку компаній, на які він має поширюватися.
Тим часом Німецька паливно-енергетична асоціація розкритикувала ідею, заявивши, що твердження про «необґрунтовані прибутки» компаній — хибні, а компанії намагаються забезпечити потреби на ринку.
Зазначається, що після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном ціни на газ в Європі зросли більш ніж на 70%.
За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
