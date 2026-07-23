ПАРТНЕРСЬКА Освіта для ветеранів, захисників та їхніх дітей: вступна кампанія в університетах України Сьогодні 16:50

Вступ відбувається в межах базової вступної кампанії за стандартними термінами

В Україні триває вступна кампанія — час для планування майбутнього, вибору спеціальності, підготовки та подання документів. Ветеранський Кластер України спільно з Інститутом ветеранів «Архітектура Стійкості» КНУБА пропонують українським захисникам, ветеранам, а також їхнім дітям скористатися спеціальними можливостями і здобути освіту.

Залученість в навчальний процес — це один зі способів реабілітації. Новий фах або підвищення кваліфікації у вже знайомій професії, допоможе адаптуватися до цивільного життя і долучитися до відбудови країни.

Які можливості доступні для вступників?

Програма пропонує комплексний підхід, який охоплює всі етапи: від первинної консультації до успішного виходу на ринок праці. На вступників чекають:

Понад 50 спеціальностей та більше ніж 100 освітніх програм. Сюди входять бакалаврат, магістратура, аспірантура, а також програми перенавчання, професійні курси та здобуття другої вищої освіти.

Сюди входять бакалаврат, магістратура, аспірантура, а також програми перенавчання, професійні курси та здобуття другої вищої освіти. Безоплатне навчання. Можливість навчатися без фінансового тягаря реалізується через державні програми компенсації, спеціальні гранти, стипендії та цільову підтримку від великих роботодавців.

Можливість навчатися без фінансового тягаря реалізується через державні програми компенсації, спеціальні гранти, стипендії та цільову підтримку від великих роботодавців. Гнучкі формати навчання. Обирайте зручний для себе варіант: денна або заочна форми, онлайн-навчання чи дистанційний формат.

Обирайте зручний для себе варіант: денна або заочна форми, онлайн-навчання чи дистанційний формат. Психологічна підтримка та реабілітація. Ветерани та їхні родини отримують необхідний супровід для комфортної інтеграції в освітній процес.

Ветерани та їхні родини отримують необхідний супровід для комфортної інтеграції в освітній процес. Практика та працевлаштування. Програма співпрацює з провідними світовими та українськими компаніями, серед яких Axor, Barks та інші. Кожному учаснику гарантовано індивідуальний супровід від моменту подачі документів до працевлаштування.

Де можна навчатися? Партнерська мережа університетів

Проєкт працює з громадами по всій Україні, а до партнерської мережі увійшли провідні вітчизняні заклади вищої освіти:

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) — на базі якого діє сучасний навчально-реабілітаційний центр для ветеранів. Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Західноукраїнський національний університет Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Національний університет біоресурсів і природокористування України Дрогобицький національний педагогічний університет Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Університет Менеджменту Освіти

Запрошуємо на інформаційні зустрічі

Команда проєкту проводить регулярні онлайн- та офлайн-зустрічі для всіх охочих. На них фахівці детально розкажуть:

Як правильно та без зайвих труднощів подати заяву на вступ.

Які саме пільги передбачені законодавством для ветеранів та їхніх дітей.

Як діє механізм отримання компенсації за навчання.

Які освітні напрямки є найбільш актуальними для відбудови України.

Важливо: Вступ відбувається в межах базової вступної кампанії за стандартними термінами. Не зволікайте із підготовкою документів!

Контакти для зв’язку та подачі заявок

Дізнатися деталі програм та залишити заявку можна на офіційному сайті: www.Veterano.info

Телефони для консультацій:

+38 073 94 96 179

+38 050 22 35 182

+38 067 49 81 098

Електронна пошта:

Керівник програми — Артем Гончаренко +38 073 177 72 73

Координатор програм вищої освіти та вступу: Антоніна Михайлівна Савченко +380 (63) 245 34 05

Разом будуємо майбутнє. Почни з освіти вже сьогодні!

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