ПАРТНЕРСЬКА
Освіта для ветеранів, захисників та їхніх дітей: вступна кампанія в університетах України
В Україні триває вступна кампанія — час для планування майбутнього, вибору спеціальності, підготовки та подання документів. Ветеранський Кластер України спільно з Інститутом ветеранів «Архітектура Стійкості» КНУБА пропонують українським захисникам, ветеранам, а також їхнім дітям скористатися спеціальними можливостями і здобути освіту.
Залученість в навчальний процес — це один зі способів реабілітації. Новий фах або підвищення кваліфікації у вже знайомій професії, допоможе адаптуватися до цивільного життя і долучитися до відбудови країни.
Які можливості доступні для вступників?
Програма пропонує комплексний підхід, який охоплює всі етапи: від первинної консультації до успішного виходу на ринок праці. На вступників чекають:
- Понад 50 спеціальностей та більше ніж 100 освітніх програм. Сюди входять бакалаврат, магістратура, аспірантура, а також програми перенавчання, професійні курси та здобуття другої вищої освіти.
- Безоплатне навчання. Можливість навчатися без фінансового тягаря реалізується через державні програми компенсації, спеціальні гранти, стипендії та цільову підтримку від великих роботодавців.
- Гнучкі формати навчання. Обирайте зручний для себе варіант: денна або заочна форми, онлайн-навчання чи дистанційний формат.
- Психологічна підтримка та реабілітація. Ветерани та їхні родини отримують необхідний супровід для комфортної інтеграції в освітній процес.
- Практика та працевлаштування. Програма співпрацює з провідними світовими та українськими компаніями, серед яких Axor, Barks та інші. Кожному учаснику гарантовано індивідуальний супровід від моменту подачі документів до працевлаштування.
Де можна навчатися? Партнерська мережа університетів
Проєкт працює з громадами по всій Україні, а до партнерської мережі увійшли провідні вітчизняні заклади вищої освіти:
- Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
- Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) — на базі якого діє сучасний навчально-реабілітаційний центр для ветеранів.
- Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського
- Західноукраїнський національний університет
- Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Національний університет біоресурсів і природокористування України
- Дрогобицький національний педагогічний університет
- Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
- Університет Менеджменту Освіти
Запрошуємо на інформаційні зустрічі
Команда проєкту проводить регулярні онлайн- та офлайн-зустрічі для всіх охочих. На них фахівці детально розкажуть:
- Як правильно та без зайвих труднощів подати заяву на вступ.
- Які саме пільги передбачені законодавством для ветеранів та їхніх дітей.
- Як діє механізм отримання компенсації за навчання.
- Які освітні напрямки є найбільш актуальними для відбудови України.
Важливо: Вступ відбувається в межах базової вступної кампанії за стандартними термінами. Не зволікайте із підготовкою документів!
Контакти для зв’язку та подачі заявок
Дізнатися деталі програм та залишити заявку можна на офіційному сайті: www.Veterano.info
Телефони для консультацій:
- +38 073 94 96 179
- +38 050 22 35 182
- +38 067 49 81 098
Електронна пошта:
Керівник програми — Артем Гончаренко +38 073 177 72 73
Координатор програм вищої освіти та вступу: Антоніна Михайлівна Савченко +380 (63) 245 34 05
Разом будуємо майбутнє. Почни з освіти вже сьогодні!
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