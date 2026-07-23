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День фінансів: новий пакет санкцій проти рф, транш МВФ, дефіцит 2,6 млн працівників

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У четвер, 23 липня, Україна отримала від МВФ другий транш на 690 млн, а ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти росії.
🌏Допомога для українців у ЄС. Які програми діють в 2026 році
Ми продовжуємо серію наших спецпроєктів. Сьогодні мова буде йти про допомогу українцям, якф знаходяться за кордоном. Понад 4,3 млн українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС. Його продовжили до 4 березня 2028 року, однак правила підтримки поступово змінюються. Країни єврозони поступово скорочують екстрені виплати та створюють нові шляхи довгострокової легалізації.
Детально про зміни у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах йдетсья у новому матеріалі Finance.ua, що створено у рамках спецпроєкту «Фінансова опора» в межах співпраці з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

👉Допомога для українців за кордоном в 2026

21-й пакет санкцій Євросоюзу
21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії стане найсильнішим за останні чотири роки. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас.
Транш МВФ
Україна отримала другий транш у межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (Extended Fund Facility, EFF) у розмірі 503 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), що еквівалентно близько 690 млн доларів США.
Дефіцит 2,6 млн працівників
Українська економіка впродовж наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 млн нових працівників. Найбільший попит прогнозується на технічних спеціалістів, інженерів і кваліфікованих робітників.
«Гроші ходять за людиною»
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запроваджує нову модель фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду та підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб похилого віку й людей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною».
Ідеальна стратегія заощаджень
Директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий радить українцям орієнтуватися на структуру заощаджень, яка вже склалася на ринку: 30−35% заощаджень залишити у валюті, решту — тримати в гривні. Думки інших банкірів тут.
Водночас понад 33% вкладів українці тримають у валюті. Подробиці за посиланням.
До речі, якщо терміново знадобилися кошти, а потрібної суми немає. Наприклад, має бути дороге лікування, операція або необхідно зробити ремонт у квартирі. Якщо позичити у друзів чи у родичів не вдається, залишається один варіант: звернутися до банку.

👛Кредитні картки чи кредити готівкою: що вигідніше?

Україна реформує фінмоніторинг
У межах нової програми з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері AML/CFT (протидія відмиванню коштів і фінансуванню тероризму). Вони зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику, який є частиною програми з МВФ.
Підвищення тарифів на вимогу МВФ
Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. Подробиці від Міненерго тут.
Зміна правил роботи водіїв
В Україні пропонують оновити правила роботи водіїв і автомобільних перевізників. Такий законопроєкт передбачає нові вимоги до організації робочого часу, відпочинку та використання тахографів
Також пропонуємо глянути ТОП-20 нових авто, які найкраще купували у червні в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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