У Києві визначили найуспішніші райони: де найкраще дбають про жителів Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

У Києві визначили найуспішніші райони: де найкраще дбають про жителів

У Києві провели традиційне оцінювання діяльності райдержадміністрацій за січень — червень 2026 року, за результатами якого визначили райони з найкращими показниками роботи.

Про це повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

Лідером рейтингу ефективності роботи РДА став Оболонський район.

Друге місце посів Солом’янський район.

Третє — Печерський.

Оболонський і Солом’янський райони зберегли свої позиції з попереднього рейтингу, а Печерський піднявся одразу на п’ять сходинок. До сімки також увійшли Дніпровський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Роботу райдержадміністрацій оцінювали за 21 показником. Серед них — використання коштів у сфері освіти, надання соціальних і адміністративних послуг, доступність комунальних об’єктів, стан ліфтів, забезпечення доступу до укриттів, виконання звернень громадян із питань житлово-комунального господарства, а також результати тестування населення на ВІЛ та вірусні гепатити.

Окремо оцінювали виконання п’яти загальноміських пріоритетних програм, на які в бюджеті Києва цього року передбачено понад 2,4 млрд грн. Станом на 1 липня освоєно понад 1 млрд грн, або 41,9% запланованих коштів.

Найкращий загальний результат за виконанням цих програм показав Солом’янський район — 59,9%. Далі йдуть Печерський (58,1%) та Голосіївський (56,7%).

За окремими напрямами найкращі результати мають:

підготовка до осінньо-зимового періоду — Солом’янський район (100% освоєння коштів), найнижчий показник — Деснянський (26,4%);

ремонт і облаштування закладів освіти — Солом’янський (89,6%), найнижчий — Подільський (6,8%);

ремонт і облаштування укриттів у школах — Печерський (61,9%), найнижчий — Подільський (3,7%);

протипожежні заходи в закладах освіти — Солом’янський (100%), найнижчий — Подільський (36,4%);

програма альтернативного освітлення в закладах освіти — Дарницький і Печерський райони освоїли 100% передбачених коштів, тоді як Голосіївський і Святошинський станом на 1 липня їх ще не використовували.

У КМДА зазначають, що рейтинг дає змогу комплексно оцінити роботу районних адміністрацій та відстежувати ефективність виконання міських програм, від яких залежить підготовка до опалювального сезону, ремонт шкіл, облаштування укриттів і безпека мешканців столиці.

bigkyiv За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.