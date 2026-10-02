Вiдмовляють в обміні доларів — чи законно це і як захистити права

Стара, потерта чи навіть трохи порвана купюра ще не означає, що в її обміні можуть просто відмовит. Водночас за окремі операції з пошкодженою валютою справді можуть стягувати комісію. Адвокат Олександр Жовтан у новому відео для Finance.ua пояснив, у яких випадках відмова банку є незаконною та що робити клієнту, якщо валюту не хочуть приймати.

Обмін старих та пошкоджених купюр

За словами адвоката, одна з найпоширеніших причин відмови в обміні іноземної валюти — стан купюри. Йдеться про старі, зношені, порізані, порвані або пошкоджені купюри.

Однак сам факт пошкодження не означає, що банк чи обмінник може просто відмовитися її приймати.

«Якщо купюра лише має певні ознаки пошкодження, вона повинна прийматись з певними умовами», — пояснює Жовтан.

Такі купюри можуть прийматися в порядку інкасо — відповідно до умов банку-кореспондента країни, яка є емітентом валюти. При цьому можуть діяти додаткові умови або комісія, встановлена між банком, який приймає купюру, та банком-кореспондентом країни-емітента.

Адвокат радить клієнтам не погоджуватися на таку оплату всліпу. Перед проведенням операції можна попросити документи, які підтверджують тариф, розмір комісії або плату за прийняття саме такої категорії купюр.

Коли банк справді може відмовити в обміні

Адвокат зазначає, що є випадок, коли відмова в прийнятті купюри є законною. Це ситуація, коли банкнота взагалі не є платіжною. Наприклад, якщо вона підроблена або не є справжньою.

Тобто пошкодження саме по собі не є автоматичною підставою просто не приймати купюру.

Що робити, якщо валюту відмовилися приймати

Якщо банк або обмінник відмовився прийняти купюру, Жовтан радить спочатку з’ясувати причину відмови усно.

За можливості варто попросити надати письмову відмову. Якщо працівник відмовляється це зробити, адвокат радить зафіксувати ситуацію іншим способом — наприклад, на відео.

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Також варто зафіксувати дату і час події, а також дізнатися дані та посаду працівника, який відмовився приймати купюру.

Якщо звернення до керівництва банку не допомогло, наступним кроком може бути скарга до Національного банку України.

«Тобто спочатку скаржитесь безпосередньо до банку, який відмовив, на безпосередньо дії працівника незаконні, в подальшому скаржитесь вже до вищої інстанції, до Нацбанку», — пояснює адвокат.

Якщо й це не дає результату, за його словами, залишається звернення до суду.