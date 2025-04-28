Як виводять валюту за кордон: регулятор назвав дві основні схеми — Finance.ua

Як виводять валюту за кордон: регулятор назвав дві основні схеми Сьогодні 12:05 — Валюта

Як виводять валюту за кордон: регулятор назвав дві основні схеми

Бізнес в Україні використовує дві основні схеми, щоб обійти валютне законодавство. Банки не завжди реагують вчасно.

Про це заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Олійник в інтерв’ю NV

«Основні схеми — неповернення валютної виручки та фіктивний імпорт. Українські компанії експортують товар, але контрагенти за нього не розраховуються. Після 180 днів компанія зникає або припиняє діяльність», — повідомив він.

При цьому виявлено випадки, коли на одного власника оформлювали 40−50 компаній, а їхні акціонери були зареєстровані у притулках для безхатченків.

«Банківська система не завжди ефективно реагує: банки закривали рахунки без наявних розрахунків за зовнішньоекономічними договорами клієнтів, завершуючи валютний нагляд», — розповів Олійник.

За його словами, це дозволяло таким компаніям зникнути. «Нам довелося внести зміни до законодавства, які заборонили банкам завершувати валютний нагляд навіть у випадках закриття рахунків таким клієнтам», — сказав чиновник.

Читайте також Інтернет-схеми домінують серед шахрайських операцій з платіжними картками

Фіктивний імпорт працює через передоплату, повідомив Олійник. У таких випадках до 90% товару ніколи не поставлялося в Україну, а компанія зникала.

Інші схеми

Також, за його словами, для отримання коштів у валюті за кордоном використовували деякі фінансові інструменти.

«Наприклад, купували американські облігації в Україні за гривні, до настання строку погашення виводили ці облігації на рахунки в цінних паперах, відкриті у іноземних депозитарних установах. А потім отримували погашення у валюті, що відбувалося вже за кордоном за цими облігаціями», — розповів Олійник.

За його словами, аналогічні порушення є і в державних закупівлях для оборонних потреб: завищені ціни, відсутність поставок або їх фіктивність.

Нагадаємо, Національний банк України зменшив з листопада 2023 року термін повернення валютної виручки для експортерів аграрної продукції у два рази — зі 180 до 90 днів. Обсяг експортної виручки в Україну у 2024 році перевищив обсяг за 2023 рік на 7,9 млрд доларів, або 19,5%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.