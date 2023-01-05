Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка) — Finance.ua

Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Валюта

Заробітна плата в країнах, які перейшли на євро, зростає швидше, ніж у тих, що залишились зі своїми національними валютами.

Про це повідомляє портал «Коментарі» з посиланням на Business Insider.

Поблизу України є кілька країн, які перейшли на євро, а також кілька, що залишились зі своїми національними валютами. За словами польського економіста Рафала Гірша, заробітки в країнах Східної та Центральної Європи, що нещодавно приєднались до ЄС, значно відрізняються за темпами росту.

За даними Євростату стає зрозуміло, що заробітна плата в Литві з моменту приєднання до єврозони з 2015 року зросла на 112,5%. Подібні тенденції помітні й в країнах, які приєднались до єврозони не так давно: Латвія у 2013, Естонія у 2010 та Словаччина у 2008 роках. Тоді як в країнах, що не перейшли на євро зарплата показує незначне зростання: в Угорщині — 32,1%, Польщі — 33,1% і в Чехії — 52,1%.

«Середня зарплата в Литві перед вступом до єврозони у 2014 році була на 6% менша ніж Польщі. За даними Євростату за 2021 рік, зарплата литовців є вищою на 50,7% ніж в поляків», — пишуть у Business Insider. Попри це, слід зазначити, що ціни на литовські продукти є вищими на 40-50%, ніж в Польщі, де зарплати нижчі.

Однак різниця може значно зменшитися, коли Польща знову запровадить попередні ставки ПДВ. Зараз у Литві 21%, а у Польщі завдяки тимчасово прийнятому антиінфляційному щиту — 0% на деякі продукти.

«З цього випливає, що в країнах, які останніми роками приєдналися до зони євро, зарплати починають рости швидше. Це пов’язано зі швидшим зростанням продуктивності праці внаслідок кращого доступу до капіталу та вищого рівня інвестицій. Знецінення таких валют, як злотий, форинт або чеська крона відносно євро за останні роки також є значним», — пише Рафал Гірш.

Рафал Гірш стверджує, що навіть при волі уряду Польщі ввести євро, зараз економіка країни не відповідає умовам ЄС для вступу у єврозону. Карта країн, які перейшли на євро (сині), та країни, що залишили національну валюту.

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