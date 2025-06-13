Huawei представила смартфони Pura 80 Pro, Pro+ і Ultra з унікальним об’єктивом (фото) — Finance.ua

Huawei представила смартфони Pura 80 Pro, Pro+ і Ultra з унікальним об’єктивом (фото) Сьогодні 02:25 — Технології&Авто

Huawei представила смартфони Pura 80 Pro, Pro+ і Ultra з унікальним об’єктивом (фото)

Huawei підготувала до випуску одразу чотири нових смартфона в рамках серії Pura, і одна з цих новинок пропонує справжню революцію в мобільній фотографії. Смартфон Huawei Pura 80 Ultra отримав змінний телефотооб’єктив, хоча й незнімний. Фактично інженери компанії спромоглися прикрутити два об’єктива до одного сенсора.

Huawei Pura 80 Ultra

В Huawei Pura 80 Ultra використовується 6,8-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 2848×1276 пікселів, частотою оновлення 1−120 Гц і піковою локальною яскравістю до 3000 ніт. Захист забезпечує скло Kunlun другого покоління.

Що всередині — Huawei не каже. Про процесор жодної офіційної згадки, тож доведеться чекати на розбирання ентузіастів. Зате відомо, що в усіх версіях стоїть 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ або 1 ТБ вбудованого сховища. Пристрій має акумулятор місткістю 5700 мА·год, підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт й бездротову — 80 Вт. Є захист від води та пилу згідно вимог IP68/69. Пристрій працює під управлінням HarmonyOS 5.1.

Отже, головна фішка Huawei Pura 80 Ultra — це перископічний телефотомодуль з масивним 1/1,28-дюймовим сенсором з роздільною здатністю 50 МП. Huawei оснастила смартфон рухомим механізмом, який фізично перемикає два об’єктива з різною фокусною відстанню. Як результат, один телефотомодуль забезпечує оптичний зум 3,7х і 9,4х. Фактично це означає, що можна знімати в еквіваленті фокусної відстані 83 мм (f/2.4) або 212 мм (f/3.6). Цей модуль доповнений системою OIS зі зсувом сенсора.

Основна камера тут теж не пасе задніх. Вона має дюймовий 50-мегапіксельний сенсор RYYB, змінну діафрагму від f/1.6 до f/4.0 та оптичну стабілізацію. Huawei обіцяє, що динамічний діапазон тут у 15 разів вищий, ніж у Pura 70 Ultra. Якщо точніше — 16EV, що є рекордом серед смартфонів. Це означає, що світлі й темні ділянки на фото й відео мають зберігатися набагато краще.

До цього Huawei додала 40-мегапіксельний надширококутний модуль (13 мм) та 1,5-мегапіксельний мультиспектральний сенсор для точнішої передачі кольорів. А щоб фотографії мали ще більше стилю — є пресети Nature, Film, Movie і Cartoon. У відео Huawei застосовує нову технологію реального злиття кадрів, яка зберігає деталі в яскравих зонах.

Ціна Huawei Pura 80 Ultra в Китаї становить близько $1391 та $1530 за версії 16 ГБ + 512 ГБ та 16 ГБ + 1 ТБ пам’яті, відповідно. Передзамовлення вже стартувало, а перші поставки очікуються 26 червня.

Huawei Pura 80 Pro та Pro+

Моделі Huawei Pura 80 Pro та Pro+ багато в чому схожі. Вони мають 6,8-дюймові LTPO OLED дисплеї з чотирибічно заокругленим склом (але екран візуально плоский), роздільною здатністю 2848×1276 пікселів, піковою яскравістю 3000 ніт та частотою оновлення 1−120 Гц. Компанія знову не називає процесор, але каже, що рушій Ark Engine забезпечує на 36% вищу продуктивність порівняно з попередниками. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, місткість сховища — 256 ГБ (лише для 80 Pro), 512 ГБ або 1 ТБ.

Основна камера має дюймовий 50-мегапіксельний сенсор, змінну діафрагму f/1.6-f/4.0 та OIS. Ще є 48-мегапіксельний телефотомодуль з 4x зумом (93 мм, f/2.1) та OIS, 40-мегапіксельний надширококутний модуль, 1,5-мегапіксельний мультиспектральний сенсор. Місткість акумуляторів становить 5700 мА·год, підтримується швидка дротова (100 Вт) та бездротова (80 Вт) зарядка. Смартфони мають порт USB 3.1 Gen 1.

Модель Huawei Pura 80 Pro підтримує систему Beidou, надсилання й отримання через супутник повідомлень та фото, отримання супутникових екстрених новин і сповіщень. У випадку Huawei Pura 80 Pro+ заявлена подвійна супутникова підтримка: Beidou та Tiantong. Телефон може тримати зв’язок із супутником без ручного наведення. Заявлений захист IP68 (занурення до 2 м) та IP69 (струмені гарячої води).

Читайте також Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою

Нові смартфони Huawei Pura 80 Pro та Pro+ вже доступні в Китаї з ціною від $905 та $1115 відповідно.

Huawei Pura 80

Це найменша серед новинок модель. Вона має 6,6-дюймовий LTPO OLED дисплей з роздільною здатністю 2760×1256 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю 2800 ніт. Процесор знову не називають. Обсяг ОЗП становить 12 ГБ, місткість сховища — 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Акумулятор має місткість 5600 мА·год, підтримується дротова зарядка потужністю 66 Вт та бездротова на 50 Вт. Але порт урізаний до USB 2.0.

Модулі камер у цій моделі трохи слабші. Головний модуль пропонує 50-мегапіксельний сенсор (без уточнення розміру), змінну діафрагму f/1.4-f/4.0 та OIS. Його доповнюють 12-мегапіксельний періскопічний телефотомодуль (5.5x зум, фокусна відстань 125 мм, f/3.4, OIS), 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 1,5-мегапіксельний мультиспектральний сенсор.

Інформація про ціни та строки початку продажів моделі Huawei Pura 80 поки що відсутня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.