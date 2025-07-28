Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото) — Finance.ua

Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото) Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

Кросовер Aito M 8 від Huawei отримав електричні модифікації. Він має надійти в продаж у Китаї з серпня за ціною від 378 000 юанів ($52 000), тобто буде дещо дорожчим за гібридну версію, яка дебютувала раніше.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Електромобіль Huawei Aito M 8 — 5,2-метровий шестимісний кросовер, у дизайні якого переважають плавні лінії. Від плагін-гібрида він відрізняється дизайном передньої частини та дещо інакшими ліхтарями.

У салоні Aito M 8 встановлено три екрани на передній панелі. Крісла першого та другого рядів мають електропривід та підігрів, а за доплату доступний телевізор для задніх пасажирів. Звісно, мультимедіа, програмне забезпечення та систему напівавтономного руху розробили спеціалісти Huawei.

Електрокросовер Aito M 8 EV пропонують у 304-сильній задньопривідній та 519-сильній повнопривідній модифікаціях. Обидві вони оснащені батареєю CATL ємністю 100 кВт∙год, а запас ходу сягає 705 км. 800-вольтна архітектура забезпечує швидку зарядку.

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