Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото) — Finance.ua
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Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)

Технології&Авто
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Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
Кросовер Aito M8 від Huawei отримав електричні модифікації. Він має надійти в продаж у Китаї з серпня за ціною від 378 000 юанів ($52 000), тобто буде дещо дорожчим за гібридну версію, яка дебютувала раніше.
Про це повідомляє CarNewsChina.
Електромобіль Huawei Aito M8 — 5,2-метровий шестимісний кросовер, у дизайні якого переважають плавні лінії. Від плагін-гібрида він відрізняється дизайном передньої частини та дещо інакшими ліхтарями.
Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
У салоні Aito M8 встановлено три екрани на передній панелі. Крісла першого та другого рядів мають електропривід та підігрів, а за доплату доступний телевізор для задніх пасажирів. Звісно, мультимедіа, програмне забезпечення та систему напівавтономного руху розробили спеціалісти Huawei.
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Huawei представила сімейний електрокросовер із запасом ходу 700 км (фото)
Електрокросовер Aito M8 EV пропонують у 304-сильній задньопривідній та 519-сильній повнопривідній модифікаціях. Обидві вони оснащені батареєю CATL ємністю 100 кВт∙год, а запас ходу сягає 705 км. 800-вольтна архітектура забезпечує швидку зарядку.
За матеріалами:
Фокус
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