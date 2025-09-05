Другий за величиною аеропорт Польщі пом’якшив правила провезення рідин у ручній поклажі Сьогодні 18:08 — Фондовий ринок

Другий за величиною аеропорт Польщі пом’якшив правила провезення рідин у ручній поклажі

Міжнародний аеропорт Краків-Баліце імені Івана Павла II, який користується великою популярністю серед українців, пом’якшив правила провезення рідин у ручній поклажі.

Як повідомили на сторінці аеропорту у Facebook , він першим у Польщі ухвалив рішення дозволити пасажирам проносити з собою більше рідини — в ємностях до двох літрів замість раніше дозволеного одного літра сумарно.

Нововведення набуло чинності з 3 вересня 2025 року.

«Ми — перший аеропорт у Польщі, який скасував ліміт на провезення рідин у ручній поклажі! Відсьогодні ви можете провозити рідини в ємностях об’ємом до 2 літрів, також не виймаючи з багажу електроніку та косметику», — повідомили представники аеропорту.

За їхніми словами, досягти цього другому за величиною аеропорту Польщі вдалося завдяки 10 сучасним комп’ютерним томографам, встановленим у пунктах огляду. Нові комп’ютерні томографи створюють 3D-зображення багажу і дають змогу оглядати його в цифровому форматі.

«Ми підрахували, що час, необхідний для огляду однієї людини, скоротився майже на 30%. Завдяки цьому рішенню, навіть у дні, коли ми б’ємо рекорди пасажиропотоку, а інколи наш аеропорт обслуговує до 48 тисяч пасажирів за один день, очікування огляду для більшості з них не перевищує 10 хвилин», — заявив голова правління аеропорту Кракова Лукаш Струтиньскі.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.