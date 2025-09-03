Tesla отримала всього 600 замовлень на електрокари в Індії після старту продажів Сьогодні 22:45 — Фондовий ринок

Компанія-виробник електричних автомобілів Tesla отримала трохи більше 600 замовлень в Індії після старту продажів у середині липня цього року.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами поінформованих співрозмовників, компанія-виробник електромобілів Ілона Маска отримала замовлення на трохи більше 600 авто з моменту старту продажів у середині липня — менше, ніж очікували в самій компанії.

Як пише видання, це приблизно стільки автомобілів, скільки Tesla постачала кожні чотири години по всьому світу протягом першої половини цього року.

Джерела додають, що Tesla планує поставити до Індії від 350 до 500 автомобілів цього року, а перша партія має прибути з Шанхаю (Китай) вже на початку вересня.

Спочатку Tesla здійснюватиме поставки електрокарів лише до кількох міст — Мумбаї, Нью-Делі, Пуни та Гургаона.

Укрінформ За матеріалами:

