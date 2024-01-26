Регулювання віртуальних активів: у Нацбанку повідомили, коли розроблять новий законопроєкт — Finance.ua

Регулювання віртуальних активів: у Нацбанку повідомили, коли розроблять новий законопроєкт Сьогодні 16:05 — Криптовалюта

Регулювання віртуальних активів: у Нацбанку повідомили, коли розроблять новий законопроєкт

Відповідно до зобов’язань України за Меморандумом з МВФ до кінця червня 2024 року має бути розроблений новий проєкт закону про регулювання віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук під час дискусії про легалізацію віртуальних активів в Україні, передає пресслужба НБУ.

Розробка законопроєкту

«Документ створюватиметься з технічною допомогою експертів МВФ та з урахуванням міжнародної практики і кращого досвіду, щоб виробити оптимальну для України модель функціонування ринку віртуальних активів. Наразі розпочинається співпраця в цьому напрямі між залученими державними органами та МВФ», — заявив Макарчук.

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За його словами, жоден із законопроєктів про віртуальні активи, що наразі зареєстровані в парламенті, не можуть розглядатись як перспективний. Тому повинен з’явитися новий, лаконічний законопроєкт, який задаватиме загальну рамку відносин між державою та надавачами відповідних послуг та передбачатиме широкі повноваження для регуляторів ринку з метою своєчасного та ефективного управління ризиками та мінімізації можливих зловживань.

Норми та вимоги ЄС

Макарчук також додав, що, оскільки Україна є кандидатом на членство в ЄС, логічно, щоб майбутній проєкт закону враховував основні норми і вимоги Регламенту Європейського Союзу МіСА.

Проте пряма імплементація MiCA в Україні зараз є неоптимальним підходом. Він досить складний для виконання та потребуватиме від надавачів послуг із віртуальними активами значних витрат. Окрім того, цей регламент почне працювати в ЄС тільки з початку 2025 року, а отже, й реальна практика його застосування ще не відома.

Особливості регулювання віртуальних активів

На переконання Національного банку, віртуальні активи не можуть використовуватися для розрахунків за товари та послуги на території України.

Також Національний банк вважає, що з метою безпечного впровадження легального ринку віртуальних активів, в інтересах споживачів є встановлення до надавачів послуг із віртуальними активами чітких і серйозних вимог щодо ефективного регуляторного комплаєнсу, зокрема стосовно бездоганної ділової репутації їхніх керівників та працівників, побудови дієвих систем фінансового моніторингу, забезпечення належної кібербезпеки та захисту персональних даних тощо.

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Він також зазначив, що законодавче врегулювання обігу віртуальних активів є важливим питанням та сприятиме створенню прозорих і зрозумілих правил гри на цьому ринку та подоланню його економічної сегрегації.

«Учасники ринку віртуальних активів отримають однозначне трактування взаємовідносин один з одним, державою та клієнтами, зможуть розраховувати роботу у правовому полі та на захист своїх інтересів, зокрема в суді. Ринок більше не буде обмеженим і зможе інтегруватися з фінансовою системою, ринком капіталів, іншим бізнесом», — підсумував Макарчук.

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