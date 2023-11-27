Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти

Криптовалюта
154
Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти
Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти
Протягом пів року в Україні з’являться нові варіанти закону «Про віртуальні активи» та законопроєкту про оподаткування криптовалютних операцій.
Про це заявив народний депутат Верховної Ради України, голова МФО Blockchain4Ukraine Олексій Жмеренецький у рамках Binance Super Meetup у Львові.
Нардеп розповів, що поточні нормативні акти, представлені НКЦПФР і Мінцифри, сильно розходяться. Зокрема він згадав різні податкові ставки, а також різний масштаб впровадження норм MiCA.

Читайте також: Цифровий євро: як Європа готується до запуску офіційної криптовалюти і що таке MiCA

«Україна ще не член ЄС, а передбачене в MiCA регулювання складніше. У поточних умовах, коли в Україні немає великого крипторинку і капіталу на ньому, імплементація жорстких вимог зробить нашу країну менш конкурентоспроможною», — пояснив Жмеренецький.
З цією метою робоча група планує підготувати якийсь усереднений варіант законодавчого регулювання, щоб досягти компромісу між пропозиціями НКЦПФР і Мінцифри. Також у ньому будуть враховані побажання FATF і Єврокомісії.
«За оптимістичного розкладу текст буде готовий до кінця весни, а потім можна буде за місяць-півтора все це ухвалити», — додав Жмеренецький.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні планують ввести податки на криптовалюту. Законопроєкт № 10 225 було подано 7 листопада. Закон дозволяє платникам податків самостійно визначати підсумковий фінансовий результат (прибуток або збиток) від операцій із віртуальними активами;
  • група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 10 225−1 про обіг віртуальних активів в Україні. Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.