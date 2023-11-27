Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти — Finance.ua

Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти Вчора 14:30 — Криптовалюта

Нардепи готують ще декілька законопроєктів про криптовалюти

Протягом пів року в Україні з’являться нові варіанти закону «Про віртуальні активи» та законопроєкту про оподаткування криптовалютних операцій.

Про це заявив народний депутат Верховної Ради України, голова МФО Blockchain4Ukraine Олексій Жмеренецький у рамках Binance Super Meetup у Львові.

Нардеп розповів, що поточні нормативні акти, представлені НКЦПФР і Мінцифри, сильно розходяться. Зокрема він згадав різні податкові ставки, а також різний масштаб впровадження норм MiCA.

«Україна ще не член ЄС, а передбачене в MiCA регулювання складніше. У поточних умовах, коли в Україні немає великого крипторинку і капіталу на ньому, імплементація жорстких вимог зробить нашу країну менш конкурентоспроможною», — пояснив Жмеренецький.

З цією метою робоча група планує підготувати якийсь усереднений варіант законодавчого регулювання, щоб досягти компромісу між пропозиціями НКЦПФР і Мінцифри. Також у ньому будуть враховані побажання FATF і Єврокомісії.

«За оптимістичного розкладу текст буде готовий до кінця весни, а потім можна буде за місяць-півтора все це ухвалити», — додав Жмеренецький.

Довідка Finance.ua:

в Україні планують ввести податки на криптовалюту. Законопроєкт № 10 225 було подано 7 листопада. Закон дозволяє платникам податків самостійно визначати підсумковий фінансовий результат (прибуток або збиток) від операцій із віртуальними активами;

група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект № 10 225−1 про обіг віртуальних активів в Україні. Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України.

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