Україна оновить регулювання віртуальних активів — Finance.ua

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Україна оновить регулювання віртуальних активів

Криптовалюта
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Україна оновить регулювання віртуальних активів
Україна оновить регулювання віртуальних активів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінцифри, Нацбанк та народні депутати готують оновлене законодавство про регулювання віртуальних активів.
Про пише Forbes.
Нове законодавство може бути ухвалене до кінця року і безпосередньо впливатиме на крипторинок України.
Над новим законопроєктом працює робоча група, до якої увійшли фахівці Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства цифрової трансформації, Нацбанку, фінансового комітету Верховної Ради, правоохоронці, гравці крипторинку, а компанії Ernst & Young та USAID Financial Sector Reform консультують проєкт.
Після того, як законопроєкт буде написаний, його має схвалити НБУ, внісши за потреби свої корективи. Наразі регулятор ще не отримав законопроєкт для опрацювання, зазначив заступник глави НБУ Олексій Шабан.

Курс криптовалют до долара

Документ можуть подати на розгляд парламенту влітку, а ухвалити — до кінця року, розповів перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
Автори законопроєкту взяли ключові підходи, структуру та визначення з нещодавно ухваленого Європарламентом регламенту регулювання криптоактивів МiСА (Markets in Crypto-assets). Тому документ буде адаптований до євронорм, каже Железняк.
Законопроєкт зафіксує максимально детальні формулювання термінів і понять про віртуальні активи та опише механізм їх оподаткування. Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній (ухвалений наприкінці 2021 року), а регулювання ринку перейде від Мінцифри до НКЦПФР.
Законопроєкт, найвірогідніше, оподатковуватиме криптовалюти після виведення її у фіатні валюти, тоді як процеси в межах криптобірж та також приріст капіталу після продажу криптоактивів не підпадатимуть під оподаткування, каже Железняк.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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