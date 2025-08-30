Dogecoin & PENGU проти XYZVerse (XYZ): 25 000% потенціал зростання в 2025 році — Finance.ua

ПРОМО Dogecoin & PENGU проти XYZVerse (XYZ): 25 000% потенціал зростання в 2025 році Сьогодні 10:50 — Криптовалюта

Дві популярні мем-монети та новий конкурент привертають увагу завдяки прогнозованому значному зростанню в наступному році. Серед трейдерів розгорається дискусія щодо того, яка монета може принести найбільший прибуток. Невідомі фактори, сміливі прогнози та нові конкуренти виводять ці цифрові монети на перший план, обіцяючи несподівані результати для тих, хто уважно стежить за ситуацією.

Pudgy Penguins (PENGU)

Джерело: TradingView

PENGU охолонув. Ціна впала на 0,84% за останні 7 днів і на 20,60% за 30 днів, але все ще показує приріст у 245,21% за 6 місяців. Зараз він торгується поблизу 0,0333 долара в діапазоні 0,0295−0,0379 долара. Короткостроковий настрій обережний, довгостроковий графік залишається оптимістичним.

Монета залишається майже незмінною, її 10-денна SMA становить 0,0301 долара, а 100-денна SMA — 0,0308 долара. RSI на рівні 48,88 і стохастик на рівні 47,55 сигналізують про рівновагу. MACD є дещо негативним. Пробиття рівня 0,0379 долара відкриє перспективу досягнення верхньої межі 0,0416 долара і скасує нещодавнє місячне падіння.

Якщо покупці подолають 0,0416 долара, наступною ціллю стане 0,0500 долара, що приблизно на 50% вище за поточну ціну. Такий стрибок відновить імпульс. Якщо продавці втрутяться, слідкуйте за підтримкою на рівні 0,0249 долара; провал на цьому рівні відкриє 0,0165 долара і можливе падіння на 45%. До прориву очікуйте більше коливань.

Недооцінена мем-монета $XYZ готується до лістингу на великій біржі CEX

XYZVerse ($XYZ) — це мем-монета, яка потрапила в заголовки новин завдяки амбіційній заяві про зростання з 0,0001 до 0,1 долара під час передпродажу.

Наразі вона пройшла половину шляху, зібравши понад 15 мільйонів доларів, а ціна токена $XYZ наразі становить 0,005 долара.

На наступному 14-му етапі передпродажу вартість токена $XYZ ще більше зросте до 0,01 долара, що означає, що ранні інвестори мають шанс отримати більшу знижку.

Після передпродажу $XYZ буде розміщений на основних централізованих і децентралізованих біржах. Команда ще не розкрила подробиць, але опублікувала тизер великого запуску.

Створений для бійців, побудований для чемпіонів

XYZVerse створює спільноту для тих, хто прагне великих прибутків у криптовалюті — невблаганних, амбітних, тих, хто прагне домінувати. Це монета для справжніх бійців — менталітет, який резонує як зі спортсменами, так і з шанувальниками спорту. $XYZ — це токен для шукачів гострих відчуттів, які переслідують наступну велику мем-монету.

Центральним елементом історії XYZVerse є XYZepe — боєць на арені мем-монет, який бореться за підйом у рейтингах і вихід на вершину CoinMarketCap. Чи стане він наступним DOGE або SHIB? Час покаже.

Атмосфера, орієнтована на спільноту

У XYZVerse спільнота керує процесом. Активні учасники отримують значні винагороди, а команда виділила 10% від загального обсягу токенів — близько 10 мільярдів $XYZ — для айрдропів, що робить його одним з найбільших айрдропів в історії.

Підкріплений надійною токеномікою, стратегічними лістингами на CEX і DEX та регулярним спалюванням токенів, $XYZ створений для перемоги. Кожен крок спрямований на те, щоб посилити імпульс, стимулювати зростання ціни та об’єднати лояльну спільноту, яка знає, що це може бути початком чогось легендарного.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin торгується в діапазоні від 0,21 до 0,25 долара. За останні 7 днів відбулося зростання на 3,86%, але 30-денний графік показує невелике зниження на 0,31%. Незважаючи на це, монета на 8,08% дорожча, ніж 6 місяців тому, що вказує на стабільний висхідний тренд, який підтримує інтерес биків.

Покупці націлені на 0,25 долара. Перший верхній рівень знаходиться на позначці 0,27 долара, що приблизно на 8% вище. Пробиття цього рівня може відкрити шлях до 0,30 долара, що на 20% вище від поточного курсу. Якщо продавці втрутяться, ціна може впасти на 14% до 0,19 долара або на 30% до 0,1541 долара. Ці діапазони будуть визначати наступний рух.

Імпульс є рівним. Середні значення за 10 і 100 днів знаходяться на рівні 0,22 долара, тому DOGE коливається поблизу справедливої вартості. Нейтральний RSI підтверджує цю точку зору. Якщо обсяг зросте, шанси на зростання до 0,27 долара до кінця місяця будуть високими. Нездатність подолати цей рівень, ймовірно, поверне ціну назад у канал 0,21−0,25 долара.

Висновок

PENGU і DOGE виглядають надійними для поточного бичачого тренду, але перший мем-коін для всіх видів спорту XYZVerse, з силою спільноти і цільовим показником, виділяється як ймовірний великий переможець.

