Через санкції Венесуела збільшить використання криптовалют в контрактах при експорті нафти — Finance.ua

Через санкції Венесуела збільшить використання криптовалют в контрактах при експорті нафти Сьогодні 19:15 — Енергетика

Через санкції Венесуела збільшить використання криптовалют в контрактах при експорті нафти

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA планує збільшити використання криптовалюти при експорті нафти і палива, оскільки США відновили нафтові санкції проти країни, повідомили три людини, знайомі з планом.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня Міністерство фінансів США дало клієнтам і постачальникам PDVSA термін до 31 травня, щоб згорнути транзакції за генеральною ліцензією. Цей крок ускладнить для країни збільшення видобутку та експорту нафти, оскільки компаніям доведеться чекати на індивідуальні дозволи США на ведення бізнесу з Венесуелою.

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PDVSA з минулого року поступово переводила продажі нафти в USDT — криптовалюту, також відому як Tether, вартість якої прив’язана до долара США і призначена для підтримки стабільної вартості. Повернення нафтових санкцій прискорює цей перехід, щоб зменшити ризик заморожування виручки від продажу на рахунках в іноземних банках через ці заходи, кажуть люди.

«У нас є різні валюти, відповідно до того, що зазначено в контрактах», — заявив минулого тижня в інтерв'ю агентству Reuters міністр нафти Венесуели Педро Телечеа, додавши, що в деяких контрактах перевага надається цифровій валюті як способу оплати.

Долар США є переважною валютою для транзакцій на світовому ринку нафти. Незважаючи на те, що в деяких країнах платежі в криптовалюті з’являються, вони не є частим явищем.

У своєму електронному листі Tether заявив, що поважає список санкційних організацій Міністерства фінансів США і «прагне працювати над тим, щоб адреси, на які поширюються санкції, були негайно заморожені».

Минулого року PDVSA потряс корупційний скандал після виявлення близько 21 мільярда доларів неврахованої дебіторської заборгованості за експорт нафти за останні роки, частково пов’язаної з попередніми транзакціями за допомогою інших криптовалют.

Економічна Правда За матеріалами:

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