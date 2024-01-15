Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro — Finance.ua
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Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro

Криптовалюта
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Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro
Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro
Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro.
15 січня всі монети автоматично конвертуються у місцеві болівари, повідомляє Barrons.
Одночасно будуть закриті всі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.
«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.
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Цифрова валюта El Petro, яка нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з’явилася в 2018 році.
Ряд місцевих підприємств зобов’язали приймати її до оплати. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат і цін, прив’язану до національної цифрової валюти. До неї навіть планували прив’язати болівар.
Однак монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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