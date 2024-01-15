Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro — Finance.ua

Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro Сьогодні 19:30 — Криптовалюта

Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro

Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro.

15 січня всі монети автоматично конвертуються у місцеві болівари, повідомляє Barrons.

Одночасно будуть закриті всі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.

«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.

Читайте також Чи загрожують криптоактиви фінансовій стабільності Україні - коментар Мінцифри

Цифрова валюта El Petro, яка нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з’явилася в 2018 році.

Ряд місцевих підприємств зобов’язали приймати її до оплати. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат і цін, прив’язану до національної цифрової валюти. До неї навіть планували прив’язати болівар.

Однак монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.