Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro — Finance.ua

Венесуела відмовилась від національної цифрової валюти El Petro
Влада Венесуели відмовилася від подальшого розвитку національної цифрової валюти El Petro.
15 січня всі монети автоматично конвертуються у місцеві болівари, повідомляє Barrons.
Одночасно будуть закриті всі криптовалютні гаманці на платформі Patria — єдиному сайті, де торгується El Petro.
«З дуже надійного джерела ми отримали сумні новини про те, що 11 січня Petro (PTR) офіційно померла», — йдеться у повідомленні CryptoLand Venezuela.
Цифрова валюта El Petro, яка нібито забезпечена нафтою, що видобувається в країні, з’явилася в 2018 році.
Ряд місцевих підприємств зобов’язали приймати її до оплати. Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував нову систему зарплат і цін, прив’язану до національної цифрової валюти. До неї навіть планували прив’язати болівар.
Однак монета не мала високого попиту, роздрібні продавці відмовлялися приймати її до оплати.
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