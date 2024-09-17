НБУ критикує підвищення податку на прибуток банків до 50% — Finance.ua

НБУ критикує підвищення податку на прибуток банків до 50%
НБУ вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і хоче до кінця тижня оголосити пакет рішень, який забезпечить розширення покриття банками дефіциту бюджету.
Про це повідомляє глава НБУ Андрій Пишний, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ризики від такого кроку для розв’язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь… Баланс досить крихкий, і його треба підтримати», — сказав Пишний.
За його словами, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів.
Пишний також заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, коштом купівлі ОВДП.
«До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень», — анонсував глава НБУ.
Крім того, він зазначив, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.
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Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.
Довідка Finance.ua:
- Верховна Рада проголосувала за законопроєкт #11 416-д про підвищення податків у першому читанні.
- У законопроєкт про підвищення податків № 11 416-д додали пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.
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